Στην Ελλάδα βρίσκονται από την Πέμπτη οι δύο εκ των τριών τραυματιών, οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι νοσηλεύονταν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Πίσω έμεινε ο τρίτος τραυματίας, ο οποίος κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μετά το οίδημα στον αυχένα που εντοπίστηκε στις απεικονιστικές εξετάσεις του. Το χειρουργείο πήγε καλά, ο ασθενής αποσωληνώθηκε, αλλά παραμένει σε καταστολή.

Ο 20χρονος Κώστας έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και είχε πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, καθώς είχαν μετακινηθεί δύο σπόνδυλοι στον αυχένα. Αρχικώς, οι γιατροί είχαν δώσει το «πράσινο φως» ώστε να μεταφερθεί και εκείνος στην Ελλάδα, ωστόσο εντοπίστηκε το οίδημα που άλλαξε τα σχέδια.

Οι πρώτες εξετάσεις δείχνουν ότι ο ασθενής είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ωστόσο όλα θα φανούν όταν βγει από την καταστολή

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες εξετάσεις δείχνουν ότι ο ασθενής είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ωστόσο όλα θα φανούν όταν βγει από την καταστολή, ενώ άγνωστος παραμένει ο χρόνος αποθεραπείας.

Ο δεύτερος τραυματίας φέρει ελαφρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο πρώτος τραυματίας, ο 28χρονος, ήταν σε θέση να περπατήσει, ωστόσο μεταφέρθηκε σε φορείο για ασφάλεια. Πιθανότατα αναμένεται να πάρει σήμερα εξιτήριο από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Υπενθυμίζεται ότι το ειδικό αεροσκάφος του ΕΚΑΒ από τη Ρουμανία, που μετέφερε τους δύο τραυματίες, προσγειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τις 13:00. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο «Παπαγεωργίου» για εξετάσεις και νοσηλεία.

Στο νοσοκομείο της Ρουμανίας είχε βρεθεί και η πρέσβειρα της Ελλάδας, Ευαγγελία Γραμματίκα. «Είμαι ευγνώμων στις προσπάθειες της Ρουμανίας για τον επαναπατρισμό των τραυματιών στην Ελλάδα. Τα δύο παιδιά είναι καλά για να μεταφερθούν. Ο ένας είναι πολυτραυματίας. Ο δεύτερος που θα μεταφερθεί σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση» δήλωσε.

Για τον τρίτο τραυματία, η πρέσβειρα είπε ότι υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση η οποία πήγε πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά στην επιστροφή του, είπε ότι θα χρειαστεί να περάσει κάποιες μέρες για να αναρρώσει.

Παρασκευή και Σάββατο το τελευταίο αντίο στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης θα πουν το τελευταίο αντίο, σήμερα και αύριο, συγγενείς και φίλοι στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Τρίτη στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Την Παρασκευή 30/1 θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ι.Ν. Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Το Σάββατο 31/1 θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00 το μεσημέρι και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί.