Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρθηκε δημόσια στην απώλεια της μητέρας του, επιλέγοντας μια λιτή αλλά φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα social media, με την οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για το κύμα συμπαράστασης που δέχεται αυτές τις ημέρες.

Με λόγια συγκίνησης, ο γνωστός μετεωρολόγος ευχαρίστησε όσους του στέκονται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, μεταφέροντας παράλληλα ένα μήνυμα μνήμης και προσφοράς.

Στο κείμενο που δημοσίευσε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο γνωστός μετεωρολόγος εμφανίζεται βαθιά συγκινημένος και καλεί όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας του να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις».

«Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά. Όσοι συγγενείς φίλοι και γνωστοί σκέφτονται να τιμήσουν τη μνήμη της με κάποιον τρόπο, αν το επιθυμούν, αντί για στεφάνι μπορούν να στηρίξουν το ‘Σπίτι της Άρσις’», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σάκης Αρναούτογλου.



Η είδηση του θανάτου της γυναίκας έγινε γνωστή από ανάρτηση του αδελφού του μετεωρολόγου, του παρουσιαστή Γρηγόρη Αρναούτογλου, νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο.

»Σε ευχαριστώ για όλα. Ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε. Βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι.

»Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα.

»Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες ‘έπεφτα’ σε όνειρα, όμορφα όνειρα.

»Αντίο Μαμά, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ για όλα!!!».