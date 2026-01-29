Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του, το συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού

Δύσκολες ώρες περνά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καθώς πέθανε η μητέρα του. Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος με μια συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram.

Ο παρουσιαστής βρίσκεται καθ οδόν για τη Χαλκιδική, όπου αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της μητέρας του.

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την απώλεια της μητέρας

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο.

Σε ευχαριστώ για όλα. Ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε. Βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι.

Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα.

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες “έπεφτα” σε όνειρα, όμορφα όνειρα. Αντίο Μαμά, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ για όλα!!!».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τι έλεγε για τη σχέση με τη μητέρα του

Ο παρουσιαστής είχε πει σε συνέντευξη του στη Μαρία Σολωμού: «Μέχρι και σε πολύ μεγάλη ηλικία είχα υπερβολική λατρεία στους γονείς μου, γι’ αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα, ήταν το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον δικό μου επηρεασμό.

Η μάνα μου είχε τη δύναμη τότε, με ένα νεύμα της να με κάνει να χωρίσω. Πήγα στον ψυχίατρο, κάθισα μέσα και έθαψα αυτά που έπρεπε να θάψω για πάντα».