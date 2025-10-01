magazin
Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή»
Fizz 01 Οκτωβρίου 2025 | 15:12

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει το σχόλιο του, με αφορμή το τροχαίο που ενεπλάκη ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του MEGA μίλησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε στην τηλεόραση και στην εκπομπή που παρουσιάζει με τίτλο «Roadshow».

«Είναι μόνο 12 επεισόδια, μου αρέσει πάρα πολύ, σε ένα πολύ δύσκολο τηλεοπτικό περιβάλλον φέτος, έχουν γεμίσει όλες οι μέρες με προγράμματα. Για μένα αυτή η εκπομπή είναι μία ωραία πρόταση για να κάτσει όλη η οικογένεια να το δει».

Δεν μπορώ να δω και το πρωί στεναχώρια και στις ειδήσεις στεναχώρια και στα σήριαλ στεναχώρια

«Είμαι ‘τηλεορασάκιας’, η τηλεόραση είναι ανοιχτή και όταν κοιμάμαι», λέει ο ίδιος, αναφέροντας:

«Εύχομαι να ξημερώσει μία μέρα που οι κωμωδίες και το γέλιο θα είναι 80% και 20% θα είναι το άλλο. Δεν μπορώ να δω και το πρωί στεναχώρια και στις ειδήσεις στεναχώρια και στα σήριαλ στεναχώρια. Άμα δεν ψάξω να βρω και λίγο γέλιο τότε κάτι συμβαίνει, πρέπει να ψαχτώ και με μένα».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Πώσ σχολιάζει το πρόσφατο περιστατικό με τον Βασίλη Μπισμπίκη

«Τον κο Μπισμπίκη συγκεκριμένα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει.

Γενικά όμως μιλάω, και ήμουν ένας από τους ανθρώπους που φωνάζει από νωρίς, η μάνα μου να είναι, ο πατέρας μου, ο γιος μου, φυλακή.

Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή. Δεν πα’ να είναι ο γιος μου, ούτε μάνα μου. Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ».

