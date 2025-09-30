Βασίλης Μπισμπίκης: Το μυστήριο τηλεφώνημα για τροχαίο στο ΑΤ Φιλοθέης

Νέα στοιχεία για το τροχαίο που σημειώθηκε στη Φιλοθέη με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Την ώρα που ο ίδιος δηλώνει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε υπερβολικά, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματος, τα στοιχεία από το σημείο του ατυχήματος δείχνουν ότι ίσως είχε χάσει εντελώς τον έλεγχο του οχήματος.

Η Τροχαία που ερεύνησε το σημείο όπου προκλήθηκαν οι ζημιές στα ΙΧ αυτοκίνητα, δεν εντόπισε ίχνος φρεναρίσματος στο οδόστρωμα, που θα εξηγούσε τον ισχυρισμό του γνωστού ηθοποιού και σκηνοθέτη.

«Δεν εγκατέλειψα»

Παράλληλα, ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Ελληνική Αστυνομία.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε ο ηθοποιός.

Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής όπου συνέβη το τροχαίο και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές διαψεύδουν ότι είχε αφήσει τα στοιχεία του πάνω στα χτυπημένα οχήματα.

Το τηλεφώνημα

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, η ενημέρωση των Αρχών που επικαλείται η πλευρά του Βασίλη Μπισμπίκη ωστόσο, φαίνεται πως ήταν ελλιπής.

Και αυτό γιατί η μόνη αναφορά σε τροχαίο στην περιοχή έγινε από μια γυναίκα που επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης και ανέφερε ότι ένας φίλος της τράκαρε σε ένα στενό δρόμο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα.

Οι αστυνομικοί από την πλευρά τους απάντησαν ότι θα πρέπει να καλέσουν το «100» ώστε να γίνει καταγραφεί των ζημιών, κάτι που ίσως δεν έγινε ποτέ.