Βασίλης Μπισμπίκης: Νέες αποκαλύψεις για το τροχαίο που προκάλεσε – Κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδα

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο που προκάλεσε ξημερώματα Σαββάτου πέφτοντας πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, εγκαταλείποντας στη συνέχεια το σημείο. Ο γνωστός ηθοποιός πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου και αφέθηκε ελεύθερος.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι συνεργάτιδά του ενημέρωσε για ό,τι έγινε το A.T. Φιλοθέης:

«Δεν είχα πιει»

«Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδα μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύρω στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα την ασφαλιστική μου για να ενημερώσω. Έκανα τα νόμιμα όπως ορίζει ο νόμος εντός 24ωρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει. Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα όμως ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Live News, την ώρα που ο Βασίλης Μπισμπίκης βρισκόταν ως καλεσμένος σε μεσημεριανή εκπομπή, μία συνεργάτιδά του τηλεφώνησε στην αστυνομία, όπου ανέφερε ότι επικοινωνεί εκ μέρους του ηθοποιού για να πει ότι προκάλεσε ένα τροχαίο.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η εικόνα που δόθηκε είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, είπε ότι είναι «μια μικρή σύγκρουση» και δεν δόθηκε η έκταση της ζημιάς των τριών αυτοκινήτων, όπως επεσήμανε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Κατόπιν ο αρχιφύλακας που ήταν εκεί στο αστυνομικό τμήμα Φιλοθέης φαίνεται να τους λέει να επικοινωνήσουν με την Τροχαία και το «100», δεδομένου ότι είναι μια πάγια εντολή.

Κυκλοφορούσε χωρίς την πίσω πινακίδα

Παράλληλα όπως προέκυψε από την έρευνα «το αυτοκίνητο του ηθοποιού δεν είχε την πίσω πινακίδα και αναζητούν οι αστυνομικοί από πότε συμβαίνει αυτό. Ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε μια κλήση πρόσφατα για κίνηση σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί λένε ότι δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σε καμία περίπτωση η κατανάλωση ή όχι αλκοόλ κι ακόμα να υπήρχαν και τεκμήρια κατανάλωσης αλκοόλ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν».

Το χρονικό

Τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, ο γνωστός ηθοποιός παρέσυρε με το τζιπ του τρία αυτοκίνητα.

Οι ιδιοκτήτες τους προσπαθούσαν να μάθουν ποιος κρυβόταν πίσω από τις ζημιές στις περιουσίες τους.

«Περιμένουμε τις εξελίξεις, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει».

Ο Βασίλης Μπισμπίκης υποστηρίζει πως δεν ήταν μεθυσμένος και ισχυρίζεται ότι δεν έτρεχε την ώρα του ατυχήματος. Τονίζει πως κάποια στιγμή, του έφυγε το τιμόνι από τα χέρια και χτύπησε με το τζιπ που οδηγούσε τρία από τα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα. Το θηριώδες τζιπ του ηθοποιού προκάλεσε ζημιές τόσο σε μία γκαραζόπορτα όσο και σε μία μάντρα.

Τι λένε οι ιδιοκτήτες των ΙΧ

Όταν ορισμένοι από τους κατοίκους της περιοχής άκουσαν τον θόρυβο και βγήκαν από τα σπίτια τους, ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε ήδη απομακρυνθεί.

«Ήρθε η Αστυνομία, μας ειδοποίησαν να έρθουμε για κατάθεση».

Οι ισχυρισμοί του ηθοποιού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο μικροσκόπιο των Αρχών. Ο 47χρονος που απέφυγε το αλκοτέστ, τονίζει πως δεν ήταν μεθυσμένος, κάτι πάντως που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα έχουν αναφέρει αυτόπτες μάρτυρες στο κρητικό γλέντι που διασκέδαζε.

«Mου έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επομένη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα».

Τι εξετάζεται

Η ταχύτητα που είχε αναπτύξει με το τζιπ που οδηγούσε βρίσκεται υπό διερεύνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αρχές αναζητούν εικόνες από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές που κινήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι του.

Το μόνο βέβαιο είναι πως με την απόφασή του να εγκαταλείψει το σημείο του τροχαίου ατυχήματος, ο 47χρονος κατάφερε να συσκοτίσει το τοπίο και να κρύψει μια σειρά από κρίσιμα στοιχεία.

Ένας άλλος άξονας έχει να κάνει με τις συνθήκες παράδοσης του κατηγορούμενου οδηγού. Αποφάσισε να ενημερώσει ο ίδιος την Αστυνομία όπως ισχυρίζεται, ή μήπως αναγκάστηκε να εμφανιστεί όταν οι Αρχές διαπίστωσαν την ταυτότητά του;.

«Το υπαίτιο όχημα μετά από τροχαίο ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο. Αξιοποιώντας οπτικοακουστικό υλικό, εντοπίστηκε επί της συμβολής των οδών Καραολή Δημητρίου και Ακρίτα στη Φιλοθέη. Αξιοποιώντας πληροφορίες περιοίκων εξακριβώθηκε πως το ανωτέρω όχημα οδηγείται από τον συλληφθέντα», αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς, χθες αργά το απόγευμα. Ισχυρίστηκε ότι ειδοποίησε την Αστυνομία από την πρώτη στιγμή, αλλά στις πιεστικές ερωτήσεις που του έγιναν για τον αριθμό που κάλεσε, εκείνος είπε ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί.

Ο 47χρονος έδειξε έντονα εκνευρισμένος όταν ενημερώθηκε ότι θα περάσει τη νύχτα υπό κράτηση, αλλά στη συνέχεια ήταν απόλυτα συνεργάσιμος.

Η σύλληψη του Βασίλη Μπισμπίκη ήταν η πρώτη μετά την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ και την αυστηροποίηση των ποινών. Για εγκατάλειψη του σημείου μετά από τροχαίο με υλικές ζημιές, προβλέπεται πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του νέου Ποινικού Κώδικα. Οι ποινές είναι αυστηρότερες σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο εμπλεκόμενος οδηγός είναι ήδη υπότροπος.

Από την στιγμή που ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε ενώπιον αστυνομικών, δήλωσε πως θα αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που χτύπησε και θα επανορθώσει με δικά του έξοδα όλες τις ζημιές που προκάλεσε.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται, τόσο για τις συνθήκες του ατυχήματος όσο και για τις κινήσεις του Βασίλη Μπισμπίκη τις επόμενες ώρες.