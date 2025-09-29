Στο εδώλιο του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας παραπέμπεται να δικαστεί ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά την την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του.

Ο εισαγγελέας μετά τη μελέτη της δικογραφίας άσκησε σε βάρος του ηθοποιού ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων), ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο από όπου έχει δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία.

Ο ηθοποιός τα ξημερώματα του Σαββάτου προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη με το όχημά του. Μάλιστα ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά το τροχαίο, εγκατέλειψε το όχημά του και έφυγε από το σημείο.

Η στιγμή μάλιστα που εγκαταλείπει το σημείο, φαίνεται σε φωτογραφία ντοκουμέντο.

Φαίνεται δηλαδή το θηριώδες αυτοκίνητο που οδηγούσε μετά από τις ζημιές που προκάλεσε να φεύγει από το σημείο.

Αμέσως μετά, εγκατέλειψε και το δικό του όχημα πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι εκείνος οδηγούσε το όχημα, το οποίο έχει υποστεί επίσης μεγάλες ζημιές και βρίσκεται σε καθεστώς δέσμευσης. Ωστόσο αυτό δεν τον απαλλάσσει από τις ποινικές ευθύνες του, συνελήφθη και πέρασε το βράδυ κρατούμενος στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειανατολικής Αττικής.

Η στιγμή που φεύγει ο Μπισμπίκης από την Ευελπίδων

Καταγγελίες

Σύμφωνα με την εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο γλέντι πριν το τροχαίο μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, δήλωσε ότι ο ηθοποιός είχε πιει, ενώ όταν του πρότειναν να τον πάνε σπίτι αρνήθηκε.

«Καθόταν στο πρώτο τραπέζι με μεγάλη παρέα. Διασκέδαζαν και στο τραπέζι τους υπήρχαν ποτά» δήλωσε στην εκπομπή του MEGA και συμπλήρωσε: «Φαινόταν να είχε πιει και όταν αποφάσισε να φύγει του πρότειναν να τον πάνε σπίτι του για να μην οδηγήσει και εκείνος απάντησε ότι ήταν καλά και μπορούσε να οδηγήσει».

Μάλιστα στην Κοινωνία Ώρα MEGA παρουσιάζονται και αποκλειστικά πλάνα από το κρητικό γλέντι που δείχνουν τον Βασίλη Μπισμπίκη να χορεύει με την ηθοποιό Δανάη Παππά.

Η στιγμή που ο Μπισμπίκης φτάνει στην Ευελπίδων

Εν τω μεταξύ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ότι κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ενημερώθηκε η Αστυνομία από κάποιους οδηγούς που διαπίστωσαν ότι υπήρχαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιος τις προκάλεσε.

«Ξεκίνησαν οι έρευνες από την Τροχαία ΒΑ Αττικής, διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά την Κυριακή το μεσημέρι από την Αστυνομία, και προσήλθε μόνος του στην αρμόδια υπηρεσία», ανέφερε η κ. Δημογλίδου για να προσθέσει:

«Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει με κάποιον τρόπο είτε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων είτε την Αστυνομία. Είναι κάτι που ερευνάται. Με βάση το νέο ΚΟΚ ο οδηγός συλλαμβάνεται με την αυτόφωρη διαδικασία. Έχουμε και άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το νέο Άρθρο 290Α – δεν υπάρχει μόνο η αστική ευθύνη της αποζημίωσης των υπόλοιπων οδηγών, αλλά συλλαμβάνεται και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Αντιμέτωπος με ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης»

Απαντώντας για το αν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στον ηθοποιό, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε πως δεν είχε κανένα νόημα να γίνουν εξετάσεις, εφόσον είχαν παρέλθει πάνω από 24 ώρες, οπότε δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί τίποτα.

«Ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, δέχθηκε από την πρώτη στιγμή ότι αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος όταν προκλήθηκαν οι ζημιές. Ενημερώθηκε ότι πρέπει να συλληφθεί και να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία, ενώ φυσικά ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας, καθώς είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά έχουμε την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας».