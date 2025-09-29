Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε ο Βασίλης Μπισμπίκης προκειμένου να δικαστεί στο αυτόφωρο για το τροχαίο που προκάλεσε. Μετά την αναβολή αφέθηκε ελεύθερος και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Εντάξει; Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Έχω ακούσει από χθες… Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης βγαίνοντας από την Ευελπίδων.

Στη συνέχεια και την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, εκνευρισμένος και ειρωνικός υπέδειξε στους δημοσιογράφους «με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».

«Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα ΜΜΕ»

Από την μεριά του ο δικηγόρος του Βασίλη Μπισμπίκη, Μίλτος Ζησίδης τόνισε τα εξής: «Η δίκη αναβλήθηκε. Ο δικαστής άκουσε όσα έχουμε να πούμε, έκρινε ότι πρέπει να προσέλθουν μάρτυρες. Για όλα όσα σας ανέφερε ο κ. Μπισμπίκης επιβεβαιώνονται με μάρτυρες και έγγραφα τα οποία θα προσκομίσουμε κατά τη δικάσιμο. Η υπόθεση δεν έχει καμία σχέση με αυτή που φαίνεται στα ΜΜΕ. Νομίζω ότι όλοι ξέρουν τι άνθρωπος είναι ο Βασίλης και αυτό θα αποδείξουμε και στη δίκη. […] Με το που έγινε το ατύχημα, λίγες ώρες μετά, ο ίδιος ο Βασίλης μίλησε με την ασφαλιστική του εταιρεία και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιωθέντων»

Ο κ. Ζησίδης διέψευσε την πληροφορία ότι οι κάτοχοι των αυτοκινήτων δεν γνώριζαν ποιος οδηγός τους είχε προκαλέσει ζημιά και επανέλαβε ότι αυτό θα αποδειχθεί κατά τη δίκη.



«Αυτή η αναβολή που δόθηκε είναι πολύ συνήθης. Συνήθως στα αυτόφωρα δίνεται μία αναβολή για να συμπληρωθούν πολλά πράγματα. Το σπάνιο θα ήταν να δικαστεί επί τόπου», λέει από την πλευρά της η δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου.

Σχετικά με τις ποινές του νέου Κώδικα, η ίδια λέει:

«Σε μία τέτοια περίπτωση, που δεν έχουμε τραυματισμό, η ποινή που προβλέπει ο νόμος είναι 6 μήνες φυλάκιση ή χρηματική ποινή. Παράλληλα, ο ΚΟΚ έχει αφαίρεση διπλώματος, χρηματικό πρόστιμο και δέσμευση του αυτοκινήτου. Αυτό είναι πλημμέλημα που έχει τώρα. Αν είχε πιει, και είχε πιει πολύ, τότε οι ποινές είναι μέχρι 5 χρόνια».

«Ο νόμος για τα τροχαία έχει γίνει πολύ βαρύς», καταλήγει.