Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

Για τις 8 Οκτωβρίου ορίστηκε η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη, για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου με φθορές σε τρία αυτοκίνητα, μία γκαραζόπορτα σπιτιού και μία

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στις πρώτες του δηλώσεις υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Ελληνική Αστυνομία.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε ο ηθοποιός.

«Ήταν μία φοβερή ζημιά»

«Δεν άκουσα θόρυβο. Το πρωί, ένα γειτονάκι που πήγαινε στον στρατό, 07.00 η ώρα, είδε τον χαμό, πήρε το 100 και μας ειδοποίησε η μαμά του και κατεβήκαμε γύρω στις 07.30. Από εκεί και ύστερα ειδοποιήθηκαν όλοι οι γείτονες. Δεν ακούσαμε κάτι φοβερό», είπε κάτοικος της περιοχής και θύμα του τροχαίου μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο Mega

«Δεν βρήκαμε τίποτα, αυτά είναι αστειότητες», λέει η ίδια σχετικά με το σημείωμα που υποστηρίζει ότι άφησε ο ηθοποιός στα χτυπημένα αυτοκίνητα.

«Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας».

Όπως λέει η ίδια: «Ήταν μία φοβερή ζημιά, τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα, πλην του τρίτου που δεν είναι τόσο χτυπημένο. Το 100 ήρθε άμεσα και κάναμε τις δηλώσεις μας».

«Μου πήρε παραμάζωμα τον μαντρότοιχο, την κάτω είσοδο του σπιτιού μου. Έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τον σωλήνα φυσικού αερίου. Με τρία μωρά μέσα στο σπίτι, εγώ τρελάθηκα όταν είδα όλο αυτό, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν λίγο παραπέρα χτύπαγε το αυτοκίνητο».