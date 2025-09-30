Βασίλης Μπισμπίκης: 1.200 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα – Βίντεο λίγα λεπτά μετά το τροχαίο

Για τις 8 Οκτωβρίου ορίστηκε η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη, για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σε νέο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, φαίνεται το αυτοκίνητο του ηθοποιού λίγα λεπτά μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη.

<br />

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αφού διασκέδασε με φίλους πήρε το αυτοκίνητό του για να επιστρέψει στο σπίτι του στη Φιλοθέη. Κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του μεγάλου αγροτικού που οδηγούσε και έπεσε πάνω σε τουλάχιστον 3 οχήματα και μια γκαραζόπορτα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης στις πρώτες του δηλώσεις υποστήριξε ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Ελληνική Αστυνομία.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα», δήλωσε ο ηθοποιός.

Ωστόσο, οι κάτοικοι της περιοχής όπου συνέβη το τροχαίο και οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές διαψεύδουν ότι είχε αφήσει τα στοιχεία του πάνω στα χτυπημένα οχήματα.

Το ρεπορτάζ του MEGA αναφέρει πως την Κυριακή μία γυναίκα επικοινώνησε με το ΑΤ Φιλοθέης και είπε πως φίλος της τράκαρε σε έναν στενό δρόμο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα, ενώ στη συνέχεια ζήτησε από τους αστυνομικούς να τους καθοδηγήσουν στις επόμενες κινήσεις τους. Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν πως θα πρέπει να καλέσουν το 100 για την καταγραφή των ζημιών.

Όπως είπε φίλος του ηθοποιού στο MEGA, ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

«Διασκεδάζαμε, ούτε είχε πιει, ούτε τίποτα. Φύγαμε κατά τις 4 μαζί για τα αυτοκίνητά μας και χωριστήκαμε. Τον είδα καλά, μια χαρά περπάταγε», είπε.

Ο υποδιευθυντής Τροχαίας Αττικής, Δημήτρης Παπαγεωργίου, μιλώντας στην τηλεόραση του Mega, σημείωσε πως σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ θα επιβληθεί στον Βασίλη Μπισμπίκη πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για 1 μήνα.

Η Αστυνομία εντόπισε τον ηθοποιό μιάμιση ημέρα μετά το περιστατικό, γεγονός που κατέστησε αδύνατη τη διενέργεια αλκοτέστ. Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ ο Βασίλης Μπισμπίκης προσήλθε στο τμήμα και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου και του ασκήθηκε δίωξη.