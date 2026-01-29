Γρηγόρης Αρναούτογλου: Επώνυμοι στέλνουν συλλυπητήρια για την απώλεια της μητέρας του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχασε σήμερα τη μητέρα του και αρκετοί συνάδελφοι και φίλου παρουσιαστή στέλνουν τα συλληπητήρια.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Αν μιλήσω λίγο παραπάνω, θα βάλω τα κλάματα»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσιάζει και είπε συγκινημένος

«Γύρισα στο σπίτι πάρα πολύ στενοχωρημένος από όλο αυτό το βαρύ κλίμα και από τα Τρίκαλα και από τα παιδιά στη Ρουμανία και έρχεται και ακόμη ένα νέο πάρα πολύ άσχημο για μένα, έτσι κι ήθελα να το μοιραστώ, έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου πριν από λίγες ώρες.

Μετά από μία πάρα πολύ έτσι ταλαιπωρημένη περίοδο και εντάξει τώρα, δεν είναι ώρα ούτε αναλύσεις να κάνω, ούτε να τα εξηγήσω αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι που όποιος δεν το έχει αντιμετωπίσει και δεν μπορώ να του εξηγήσω, είναι αυτή η ροή της ζωής» είπε αρχικά.

«Έτσι πρέπει να γίνεται, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς, απλά όσο κι αν έτοιμος είσαι, όσο κι αν καμιά φορά, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτή την ιστορία είναι ότι να παρακαλάς να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς.

Δηλαδή να ταλαιπωρείται τόσο πολύ που να φτάνεις στο σημείο να λες να ηρεμήσει. Δηλαδή ξέρεις, αυτό αν δεν το ζήσει κάποιος, μακάρι να μην το ζήσει κανένας, πραγματικά το λέω αυτό και επειδή ξαναλέω ότι αυτός είναι ο σωστός κύκλος, τα παιδιά πρέπει να αποχαιρετούν τους γονείς τους και όχι το ανάποδο.

Απλά θέλω να πω ότι δεν θα μπορέσω ρε παιδιά ούτε σήμερα, ούτε αύριο, θα φύγω γιατί θα πάμε στο χωριό να κάνουμε την επιθυμία της να ταφεί εκεί στη Χαλκιδική» συνέχισε.

«Σας ζητώ συγγνώμη που ήταν λίγο παράξενα γιατί ξαναλέω είχε μία ταλαιπωρία σχεδόν δύο χρόνων, πάρα πολύ δύσκολα και είμαι από τη μία λες εντάξει, ηρέμησε η ψυχή της, από την άλλη όμως δεν μπορεί το μυαλό σου να το συλλάβει. Όχι δεν είναι μία απώλεια, είναι η απώλεια.

Είναι η απώλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Αν μιλήσω λίγο παραπάνω, θα βάλω τα κλάματα.

Θα ήθελα να της βάλουμε ένα τραγούδι που το αγαπούσε πάρα πολύ και δίνεται τα τραγούδια της αλλά αυτό της άρεσε πάρα πολύ. Όποτε μπορούσε να μ’ ακούσει στο ραδιόφωνο» κατέκηξε συγκινημένος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Φαίη Σκορδά: «Γνωρίζαμε ότι υπήρχε ένα θέμα στην υγεία της το τελευταίο διάστημα»

«Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου που όλοι όσοι τον γνωρίζουμε και οι τηλεθεατές , γιατί πολλές φορές είχε μιλήσει για τη σχέση τους, για τα παιδιά του χρόνια.

Θυμάμαι και σε μια εκπομπή που είχε καλεσμένο τον Γιώργο Καπουτζίδη στο «The 2night show», και στα πρωινά πάντα υπήρχαν αναφορές και παρουσία, αλλά είχε βγει τηλεφωνικά και μιλούσαν για το ξεμάτιασμα και πάντα έτσι με πολύ γλύκα τη πείραζε ο Γρηγόρης.

Γνωρίζαμε ότι υπήρχε ένα θέμα στην υγεία της το τελευταίο διάστημα. Χθες λοιπόν, έφυγε από τη ζωή», ανέφερε αρχικά η Φαίη Σκορδά:

«Συλλυπητήρια! Δύναμη και κουράγιο. Ξέρουμε όλοι κι έχουμε ζήσει όλοι κάπως μια τέτοια μεγάλη απώλεια. Είναι πολύ δύσκολο.

Δύναμη και κουράγιο σε όλη την οικογένεια».

Άση Μπήλιου: «Οι γονείς του Γρηγόρη ήταν υποστηρικτικοί»

«Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Πέρα από όλα αυτά και με τον Γρηγόρη που έχασε τη μαμά του. Επειδή τη γνώριζα κιόλας, μου ήρθε κάπως το πρωί.

Και σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρετε, ο καθένας όταν… κάποιος χάνει έναν άνθρωπο, βιώνει και τις δικές του απώλειες ξανά.

Είχαμε συνεργαστεί και τη γνώριζα γιατί ερχόταν η μαμά του τότε. Αρκετά στον “Όμορφο Κόσμο”, οπότε ναι. Τους έβλεπα δίπλα, τους γονείς του. Ερχόντουσαν. Ήτανε μαζί του, ήταν υποστηρικτικοί…

Ξέρεις τι γίνεται; Ήτανε και εποχές τότε που κάναμε και πάρα πολλά… Όταν ήμασταν στα πρωινά τέλος πάντων, την εποχή που λεφτά υπήρχαν.

Κάναμε και πάρα πολλά ταξίδια. Και ο Γρηγόρης γενικά επειδή έχει αυτόν τον ιό του ταξιδιού μέσα του. Κάναμε πάρα πολλά ταξίδια με την εκπομπή για μία-δύο μέρες, πηγαίναμε από ‘δω, από ‘κει.

Κάποιες φορές έρχονταν στα ταξίδια και οι γονείς του. Οπότε είχες την ευκαιρία να πεις και δυο πράγματα παραπάνω, να τους γνωρίσεις καλύτερα τους ανθρώπους.

Συλλυπητήρια και είμαι σίγουρη ότι ο Γρηγόρης δεν θα την ξεχάσει ούτε ένα λεπτό στο υπόλοιπο της ζωής του, γιατί ούτως ή άλλως η μητέρα είναι και ένα ιερό πρόσωπο.

Δύσκολα ξεχνάς. Ακόμα και αν έχουν περάσει άπειρα χρόνια», είπε η Άση Μπήλιου.

Σάκης Τανιμανίδης: «Οι μάνες δε «φεύγουν» ποτέ…απλώς ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να μας προσέχουν»

«Συλλυπητήρια Γρηγόρη. Οι μάνες δε «φεύγουν» ποτέ…απλώς ανεβαίνουν λίγο πιο ψηλά για να μας προσέχουν».

Mηνύματα συμπαράστασης κατέκλυσαν το προφίλ του Γρηγόρη για τη μητέρα του, με σχόλια από την Ελένη Μενεγάκη και τη Δούκισσα Νομικού ως τη Φωτεινή Πετρογιάννη που έχει χάσει κι εκείνη τον μπαμπά της πριν λίγο καιρό.