Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον Δραβήσκο Σερρών

Όταν η πρόληψη γίνεται πράξη ζωής

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Spotlight

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Ο δέκατος σταθμός είναι ο Δραβήσκος Σερρών, ένα ζωντανό και δυναμικό χωριό της επαρχίας Φυλλίδος. Ο Δραβήσκος βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερρών και 15 χιλιόμετρα από τον Δήμο Νέας Ζίχνης, αποτελώντας τη μεγαλύτερη κοινότητα της περιοχής, με περίπου 1.400 κατοίκους.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χωριού είναι ο έντονα νεανικός του πληθυσμός, καθώς φιλοξενεί περίπου 220 παιδιά, γεγονός που το καθιστά – αναλογικά με τον συνολικό πληθυσμό – ένα από τα χωριά με τα περισσότερα παιδιά στην ελληνική επαρχία. Σε μια κοινότητα τόσο ενεργή και οικογενειακή, η ύπαρξη ενός απινιδωτή είναι ζωτικής σημασίας.

Στο νέο επεισόδιο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται τον Δραβήσκο Σερρών και παραδίδει έναν απινιδωτή, καλύπτοντας μια ουσιαστική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπήρχε απινιδωτής στην κοινότητα.

Τον απινιδωτή παρέλαβε η Πρόεδρος της Κοινότητας Δραβήσκου, κυρία Φωτεινή Ψαρέλη, η οποία τόνισε τη σημασία όχι μόνο της ύπαρξης του εξοπλισμού, αλλά και της σωστής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των κατοίκων. Η γνώση χρήσης του απινιδωτή από όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς τα πρώτα λεπτά σε ένα έκτακτο περιστατικό είναι κρίσιμα».

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία η Betsson συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα ότι η πρόληψη, η εκπαίδευση και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να σώσουν ζωές και να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Το ταξίδι της Betsson συνεχίζεται, γιατί κάθε χωριό έχει τη δική του ιστορία – και κάθε κοινότητα αξίζει φροντίδα, ασφάλεια και στήριξη.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube:

YouTube thumbnail

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Πού υστερεί η Ελλάδα

Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Business
Citi: Επόμενο ορόσημο για τον ΟΠΑΠ η 9η Φεβρουαρίου

Citi: Επόμενο ορόσημο για τον ΟΠΑΠ η 9η Φεβρουαρίου

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Παπαναστάσης: Το ν/σ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «λαιμητόμος» και «ταφόπλακα» για τις Ένοππλες Δυνάμεις

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Παπαναστάσης σημείωσε στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι το ν/σ του ΥΠΕΘΑ στοχεύει στην προσαρμογή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Σύνταξη
«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ
Culture Live 08.01.26

«Σλάντεκ» του Έντεν φον Χόρβατ στο ΠΛΥΦΑ

Το πολιτικό δράμα που αναδεικνύει ότι ο φασισμός δεν είναι παρελθόν αλλά ένας διαρκής και διαχρονικός κίνδυνος ο οποίος βρίσκει πάντα νέους τρόπους να επιστρέφει

Σύνταξη
Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Το αίτημα 08.01.26

Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Για τον Δήμο Μυτιλήνης η πιθανή κατάργησή των σχολικών επιτροπών θα μεταφέρει δυσανάλογη πίεση στις ήδη σοβαρά υποστελεχωμένες υπηρεσίες του, αναφέρει ο Δήμαρχος σε επιστολή του προς το ΥΠΕΣ.

Σύνταξη
Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Σαχτάρ, η «Βραζιλία της Ευρώπης» μέσα στον πόλεμο

Από την εποχή του Λουτσέσκου μέχρι σήμερα, το ουκρανικό project επιμένει κόντρα στη λογική: έδρα στο Λβιβ, «σπίτι» στην Κρακοβία, ατέλειωτες ώρες λεωφορείου και σειρήνες συναγερμού, αλλά και 12 Βραζιλιάνοι που μεγαλώνουν, παίζουν και ετοιμάζονται να πουληθούν σαν την επόμενη μεγάλη υπόσχεση της αγοράς.

Γεώργιος Μαζιάς
Ροδόπη: Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ροδόπη 08.01.26

Αγνοείται ηλικιωμένος στον ποταμό Λίσσο - Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Στο σημείο που αγνοείται ο ηλικιωμένος αγρότης επιχειρούν η Ελληνική Αστυνομία, η ΕΜΑΚ και η πυροσβεστική, εθελοντές, όπως και στελέχη της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης

Σύνταξη
Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;
Art 08.01.26

Ένα σχέδιο γεμάτο ιστορίες – Βρέθηκε το DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι;

Επιστήμονες εντόπισαν ανθρώπινο DNA σε σχέδιο που συνδέεται με τον Λεονάρντο ντα Βίντσι, σε μια ανακάλυψη που δεν αποδεικνύει την πατρότητα του έργου, αλλά ανοίγει νέες προοπτικές για την απόδοση και τη μελέτη έργων της Αναγέννησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΣΕΤΕΕ: Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 – «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»
Στοιχεία ΟΣΕΤΕΕ 08.01.26

Πάνω από 200 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το 2025 - «Τρομακτικό, αλλά αναμενόμενο από τις αντεργατικές πολιτικές»

Τα τελικά στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου
Απεγκλωβίστηκαν ένοικοι 08.01.26

Υπό έλεγχο φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη (βίντεο)

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Νυμφαίου στη Νέα Σμύρνη - Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε από την ταράτσα ενοίκους της πολυκατοικίας που είχαν ανέβει στην ταράτσα λόγω των πυκνών καπνών

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή
Πολιτική 08.01.26

Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών άφησε κάτι παραπάνω από ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει επέμβαση της Αστυνομίας εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Η βρετανική αστυνομία σε αποσύνθεση – Δίνουν σήμα και όπλο ακόμα και σε βιαστές
Αποκαλυπτικά στοιχεία 08.01.26

Η βρετανική αστυνομία σε αποσύνθεση – Δίνουν σήμα και όπλο ακόμα και σε βιαστές

Για να βγουν τα νούμερα, οι αστυνομικές αρχές στου Λονδίνο χαλάρωσαν επικίνδυνα τα πρότυπα πρόσληψης αστυνομικών, εντάσσοντας στις τάσεις τους ακόμα και κατα συρροή βιαστές.

Σύνταξη
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας
Επικαιρότητα 08.01.26

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας

«Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι "επιχειρησιακοί λόγοι"», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»
Euroleague 08.01.26

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο επεσήμανε ότι για να μεταφραστεί αυτό σε τίτλους και νίκες, χρειάζεται πολλή δουλειά. Τι είπε ενόψει Μπάγερν, για τους τραυματίες και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ
Euroleague 08.01.26

Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύνταξη
Παραδόθηκε στις Αρχές ένας 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα
Πώς εμπλέκεται 08.01.26

Παραδόθηκε στις Αρχές ένας 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα

Ο άνδρας παραδόθηκε στην Αστυνομία στην Πάτρα πριν από λίγη ώρα και φέρεται να είναι ένας εκ των τριών βασικών δραστών της ανθρωποκτονίας στο νυχτερινό κέντρο της περιοχής

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν ήταν παρεμβολή» – Διοικητής της ΕΑΚ για το μπλακ άουτ
«Άρνηση υπηρεσίας» 08.01.26

«Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν ήταν παρεμβολή» - Διοικητής της ΕΑΚ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Αναφορικά με τα σενάρια δολιοφθοράς στο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται για αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη
Κόσμος 08.01.26

Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο στη Γροιλανδία και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη

Υπό το πρίσμα της επίθεσης στη Βενεζουέλα, οι απροκάλυπτες αποικιοκρατικού τύπου δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκτούν άλλο βάρος - Η αμηχανία της Ευρώπης και τα διπλά στάνταρ

Σύνταξη
Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου
Ξεκίνησαν οι αποκλεισμοί 08.01.26 Upd: 13:51

Αγρότες: Κλειστή σε διάφορα σημεία η ΠΑΘΕ, στις σήραγγες των Τεμπών οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου

Αποφασιστικά υλοποιούν τις αποφάσεις τους για 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες. Κλείνουν Αθηνών - Λαμίας, Τέμπη, Ιόνια Οδό και τελωνεία, ενώ το Μαξίμου εκτοξεύει απειλές

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας
Πολιτική 08.01.26

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας

O Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατάθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που συζητείται στη Βουλή τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ανατρέπει τη ζωή και την επαγγελματική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών»

Σύνταξη
Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025
Αθλητισμός & Σπορ 08.01.26

Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025

Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο αναδείχθηκαν κορυφαίοι της χρονιάς για το 2025 στην ψηφοφορία της Ομοσπονδίας και απέσπασαν τον πρώτο τους τίτλο στην κατηγορία των Ανδρών και Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
