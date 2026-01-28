Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να απειλήσει σήμερα με νέα στρατιωτική επίθεση τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τμήμα της ομιλίας του που διέρρευσε στον Τύπο.

Έχοντας αφήσει στην άκρη εδώ και καιρό τα προσχήματα η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί ευθέως την προσωρινή πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, που ανέλαβε τα ηνία μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, ότι εάν δεν συνεργαστεί με τρόπο που να ικανοποιεί την Ουάσιγκτον θα έχει την τύχη του προκατόχου της.

«Μην απατάσθε, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ), είμαστε έτοιμοι να καταφύγουμε στη χρήση ισχύος για να εγγυηθούμε τη συνεργασία στον μέγιστο βαθμό εάν οι άλλες μέθοδοι αποτύχουν», αναφέρεται στην ομιλία του αμερικανού ΥΠΕΞ.

Αν και η Ροντρίγκες προσπαθεί να διατηρήσει μία κατευναστική στάση απέναντι στις ΗΠΑ ικανοποιώντας αιτήματά τους όπως την απελευθέρωση κρατουμένων που ανήκουν στην αντιπολίτευση, την πώληση πετρελαίου και την υπόσχεση για ευρύτερες εμπορικές συνεργασίες (σ.σ. κάτι που επιχειρούσε και ο Νικολάς Μαδούρο αναφορικά με τις εξαγωγές πετρελαίου), οι ΗΠΑ έχουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η προσωρινή κυβέρνηση θα είναι υπάκουη.

Απαίτηση για διακοπή δεσμών με Κίνα και Ρωσία

Οι αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών λένε ότι δεν είναι σαφές εάν η προσωρινή πρόεδρος συμφωνεί πλήρως με τη στρατηγική των ΗΠΑ στη χώρα της, σύμφωνα με τις πηγές, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, οι υπηρεσίες ασφαλείας των ΗΠΑ αμφισβητούν ειδικότερα τη διάθεση της Ροντρίγκες να διακόψει επίσημα τους δεσμούς της Βενεζουέλας με τους «εχθρούς» των ΗΠΑ, δηλαδή τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, όπως απαιτεί η διοίκηση Τραμπ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει δημόσια την απαίτηση η Βενεζουέλα να κλείσει τις πρεσβείες αυτών των κρατών και να απελάσει τους διπλωμάτες τους.

Η Ροντρίγκεζ, στην τελετή ορκωμοσίας της οποίας παρευρέθηκαν εκπρόσωποι αυτών των χωρών στις αρχές αυτού του μήνα, δεν έχει ακόμη ανακοινώσει δημόσια μια τέτοια κίνηση, που θα υπονόμευε την ανεξαρτησία της χώρας.

Για τη Βενεζουέλα, η οδηγία των ΗΠΑ σημαίνει εγκατάλειψη των στενότερων συμμάχων της εκτός της περιοχής και αλλαγή προσανατολισμού όπως επιτάσσει το νέο δόγμα του Τραμπ.

Το Ιράν έχει βοηθήσει τη Βενεζουέλα να επισκευάσει τα διυλιστήρια πετρελαίου, ενώ η Κίνα έχει λάβει πετρέλαιο ως αποπληρωμή χρέους. Η Ρωσία έχει προμηθεύσει όπλα, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, στον στρατό της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ έχει επίσης αναφέρει την Κούβα ως έναν ακόμη εχθρό των ΗΠΑ που θέλει να εγκαταλείψει η Βενεζουέλα. Η Αβάνα έχει παράσχει υποστήριξη ασφαλείας και πληροφοριών, ενώ παράλληλα λαμβάνει πετρέλαιο Βενεζουέλας με μειωμένες τιμές.

Η Ουάσιγκτον θέλει να περιορίσει την επιρροή των εχθρών της στο δυτικό ημισφαίριο και έστειλε το μήνυμα με την επίθεση στη Βενεζουέλα όπου ο Τραμπ επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου.

Η Ροντρίγκες δήλωσε την Κυριακή πως «φτάνει πια» με τις «διαταγές της Ουάσιγκτον».

Οι ΗΠΑ ζητούν υποταγή χωρίς στρατιωτική παρουσία στη Βενεζουέλα

Εάν οι ΗΠΑ δεν καταφέρουν να ελέγξουν πλήρως την κυβέρνηση, η επίθεσή τους στη Βενεζουέλα κινδυνεύει να μετατραπεί σε παγίδα καθώς θα απαιτούσε μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή.

Ερωτηθείς για σχολιασμό, ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «συνεχίζει να ασκεί μέγιστη επιρροή» στους ηγέτες της Βενεζουέλας και «αναμένει ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί».

Η CIA έχει προηγουμένως αξιολογήσει ότι αξιωματούχοι πιστοί στον Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένης της Ροντρίγκες, ήταν οι πιο κατάλληλοι, δεδομένων των συνθηκών, να κυβερνήσουν τη χώρα μετά την απαγωγή του προέδρου.

Ωστόσο, οι επικριτές της στρατηγικής του Τραμπ για τη Βενεζουέλα έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τη σοφία της επιλογής να διατηρηθούν οι πιστοί του Μαδούρο στη θέση τους ως προσωρινοί ηγέτες.

Οι ανησυχίες σχετικά με την «αξιοπιστία» της Ροντρίγκεζ υπήρχαν πριν από την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters.

«Θολό τοπίο» η επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα

Το πρόβλημα για την κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι ότι η σοκαριστική επίθεση στο Καράκας και η απαγωγή του Μαδούρο δεν από μόνα τους αρκετά για να κάνουν τη Βενεζουέλα προέκταση των ΗΠΑ, καθώς η επιλογή να ανατεθεί στην αντιπολίτευση η διακυβέρνηση με τις πλάτες του αμερικανικού στρατού κρίθηκε ως κίνηση ιδιαίτερου ρίσκου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χάος.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο παρά τις φιλότιμες προσπάθειές της να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τραμπ, προσφέροντάς του μέχρι και το Νόμπελ Ειρήνης, κρίνεται ως ακατάλληλη από τις υπηρεσίες πληροφοριών που διαπιστώνουν ότι επί του παρόντος η ηγέτης της αντιπολίτευσης δεν έχει ισχυρούς δεσμούς με τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας ή τον πετρελαϊκό τομέα.

Παραμένει όμως μία μακροπρόθεσμη επιλογή εάν και εφόσον οι ΗΠΑ καταφέρουν να πειθαναγκάσουν την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, ακόμα και με νέες στρατιωτικές επιθέσεις, ώστε σε ένα δεύτερο στάδιο να υπάρξει μία ομαλή μετάβαση σε μία κυβέρνηση εξαρχής φιλικά προσκείμενη στην Ουάσιγκτον.

Ταυτόχρονα αμερικανοί αξιωματούχοι αναπτύσσουν επαφές με ανώτερους στρατιωτικούς και αξιωματούχους ασφαλείας σε περίπτωση που αποφασίσουν να αλλάξουν την προσέγγισή τους, ανέφερε μια πηγή, προκειμένου να βρουν εναλλακτικές που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν στις ΗΠΑ τη δυνατότητα να ελέγξουν τη Βενεζουέλα στέλνοντας έτσι μήνυμα και στα υπόλοιπα κράτη της Λατινικής Αμερικής ότι μπορούν να εφαρμόσουν το νέο δόγμα που επαναφέρει την πολιτική της «πίσω αυλής» για όλη την αμερικανική ήπειρο.

Η επόμενη μέρα για τη Βενεζουέλα φαίνεται πως δεν είναι εύκολη υπόθεση για τις ΗΠΑ που παρά τους πανηγυρισμούς του Τραμπ για τη «θεαματική επιχείρηση» παραμένει ακόμα θολή, την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος απειλεί να ανοίξει μέτωπο στη Γροιλανδία και αναζωπυρώνει τις εντάσεις με το Ιράν ενώ στο εσωτερικό των ΗΠΑ η κατάσταση είναι έκρυθμη λόγω του πολέμου του κατά των μεταναστών.