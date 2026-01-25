Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες λέει πως θα επιδιώξει «συμφωνίες με την αντιπολίτευση»

Η προσωρινή πρόεδρος, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε χθες Σάββατο στην κρατική τηλεόραση πως θα επιδιώξει «συμφωνίες με την αντιπολίτευση», τρεις εβδομάδες μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Παρά τις διαφορές μας, πρέπει να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Γιατί; Μα, για τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε η Ροδρίγκες, της οποίας η προσωρινή θητεία στην προεδρία μπορεί να διαρκέσει έξι μήνες προτού διεξαχθούν εκλογές, σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας.

«Δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικές ή κομματικές διαφορές όταν πρόκειται για την ειρήνη στη Βενεζουέλα», τόνισε η Ντέλσι Ροδρίγκες, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η Ροδρίγκες επισκέφθηκε περιοχές στη Βενεζουέλα που επλήγησαν από τις ΗΠΑ

Η Ντέλσι Ροδρίγκες συμμετείχε το Σάββατο στην ενεργοποίηση μιας Ημέρας Ολοκληρωμένης Κοινωνικής Φροντίδας στον τομέα Λα Σουμπλέτ, στην πόλη Κάτια λα Μαρ, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των κοινωνικών πολιτικών της Βολιβαριανής Κυβέρνησης και των δράσεων αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου.

Η Ροδρίγκες επισκέφθηκε σπίτια και μίλησε με οικογένειες που επλήγησαν από την στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε περιοχές του Καράκας και των πολιτειών Αράγουα, Μιράντα και Λα Γκουάιρα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από εκατό αμάχων και στρατιωτικών, την καταστροφή ιατρικών και επιστημονικών υποδομών και εκατοντάδων σπιτιών, καθώς και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της Πρώτης Κυρίας Σίλια Φλόρες από τον αμερικανικό στρατό.

Περιτριγυρισμένη από κατοίκους, η αναπληρωτής πρόεδρος φέρεται να τόνισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ειρήνη χωρίς κοινωνική ειρήνη» και υπογράμμισε ότι η βούληση της κυβέρνησης «καθοδηγείται από τον απελευθερωτή μας, Σιμόν Μπολιβάρ, να φέρει ευτυχία στον λαό μας, να εγγυηθεί το μέλλον για τα παιδιά μας», όπως σημείωσε το Telesur.

Όπως μπορεί να γίνει σαφές η προσωρινή πρόεδρος της χώρας «παίζει σε διπλό ταμπλό» με δηλώσεις στο εξωτερικό που ικανοποιούν τις ΗΠΑ και δηλώσεις στο εσωτερικό που ικανοποιούν τους οπαδούς του Νικολάς Μαδούρο.