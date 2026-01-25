newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες λέει πως θα επιδιώξει «συμφωνίες με την αντιπολίτευση»
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 06:05

Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες λέει πως θα επιδιώξει «συμφωνίες με την αντιπολίτευση»

Η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες, δήλωσε από τη Βενεζουέλα πως θα επιδιώξει να προχωρήσει σε συμφωνίες με την αντιπολίτευση της χώρας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Spotlight

Η προσωρινή πρόεδρος, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε χθες Σάββατο στην κρατική τηλεόραση πως θα επιδιώξει «συμφωνίες με την αντιπολίτευση», τρεις εβδομάδες μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Παρά τις διαφορές μας, πρέπει να συναντηθούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνίες. Γιατί; Μα, για τον λαό της Βενεζουέλας», δήλωσε η Ροδρίγκες, της οποίας η προσωρινή θητεία στην προεδρία μπορεί να διαρκέσει έξι μήνες προτού διεξαχθούν εκλογές, σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας.

«Δεν μπορούν να υπάρχουν πολιτικές ή κομματικές διαφορές όταν πρόκειται για την ειρήνη στη Βενεζουέλα», τόνισε η Ντέλσι Ροδρίγκες, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η Ροδρίγκες επισκέφθηκε περιοχές στη Βενεζουέλα που επλήγησαν από τις ΗΠΑ

Η Ντέλσι Ροδρίγκες συμμετείχε το Σάββατο στην ενεργοποίηση μιας Ημέρας Ολοκληρωμένης Κοινωνικής Φροντίδας στον τομέα Λα Σουμπλέτ, στην πόλη Κάτια λα Μαρ, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των κοινωνικών πολιτικών της Βολιβαριανής Κυβέρνησης και των δράσεων αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου.

Η Ροδρίγκες επισκέφθηκε σπίτια και μίλησε με οικογένειες που επλήγησαν από την στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε περιοχές του Καράκας και των πολιτειών Αράγουα, Μιράντα και Λα Γκουάιρα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από εκατό αμάχων και στρατιωτικών, την καταστροφή ιατρικών και επιστημονικών υποδομών και εκατοντάδων σπιτιών, καθώς και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της Πρώτης Κυρίας Σίλια Φλόρες από τον αμερικανικό στρατό.

Περιτριγυρισμένη από κατοίκους, η αναπληρωτής πρόεδρος φέρεται να τόνισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ειρήνη χωρίς κοινωνική ειρήνη» και υπογράμμισε ότι η βούληση της κυβέρνησης «καθοδηγείται από τον απελευθερωτή μας, Σιμόν Μπολιβάρ, να φέρει ευτυχία στον λαό μας, να εγγυηθεί το μέλλον για τα παιδιά μας», όπως σημείωσε το Telesur.

Όπως μπορεί να γίνει σαφές η προσωρινή πρόεδρος της χώρας «παίζει σε διπλό ταμπλό» με δηλώσεις στο εξωτερικό που ικανοποιούν τις ΗΠΑ και δηλώσεις στο εσωτερικό που ικανοποιούν τους οπαδούς του Νικολάς Μαδούρο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

Τραμπ: Η ευημερία των Big Tech τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του στην εξουσία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

Takeaway: Μας φτιάχνει τη διάθεση στο τέλος μιας κακής μέρας, λέει νέα έρευνα

World
Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

Γροιλανδία: Οι δυτικοί σύμμαχοι ενισχύουν την παρουσία τους στην Αρκτική [γράφημα]

inWellness
inTown
Stream newspaper
Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους
Αλ Ακτάν 25.01.26

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

Η κυβέρνηση Αλ Σάρα στη Συρία προέβη στην απελευθέρωση 126 ανήλικων κρατουμένων από την φυλακή Αλ Ακτάν στη Ράκα, καθώς ανέφερε πως δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον τους.

Σύνταξη
Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 25.01.26

Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Οι Αρχές προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα – Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο
Μινεάπολη 25.01.26

Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα - Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο

«Είδηση δεν είναι αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο» κατά το δημοσιογραφικό ρητό, όμως ίσως έπρεπε να υπάρχει κάποια αναφορά στις περιπτώσεις που άνθρωπος δαγκώνει άνθρωπο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 24.01.26

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του, σε μια προσπάθεια να «προστατέψει τους πολίτες» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;
Μήλιοι VS Αθηναίοι 24.01.26

Ο Θουκυδίδης στο Νταβός: Τι σημαίνει και από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Μαρκ Κάρνεϊ;

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επικαλέστηκε στο Νταβός τον Θουκυδίδη, δεν έκανε απλώς μια ιστορική αναφορά, αλλά επανέφερε τη σκληρή ιδέα ότι στη διεθνή πολιτική η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν
Κόσμος 24.01.26

Οι Ευρωπαίοι αντιδρούν και απαιτούν σεβασμό, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για το Αφγανιστάν

Οργή προκάλεσε σε Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία η δήλωση του προέδρου Τραμπ ότι «τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν» - Ένα βήμα πίσω από τον Τραμπ, αλλά μόνο για την Βρετανία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Νέο βίντεο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της ICE – Το θύμα κρατούσε… κινητό και όχι όπλο
Κόσμος 24.01.26 Upd: 23:38

Μινεάπολη: Νέο βίντεο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της ICE – Το θύμα κρατούσε… κινητό και όχι όπλο

Νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να αμφισβητεί την εκδοχή της ICE για τον θανάσιμο πυροβολισμό του άντρα στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο
Υπεύθυνη υπερδύναμη 24.01.26

Πως η Κίνα εκμεταλλεύεται τις επιθέσεις και την στάση των ΗΠΑ απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα συνεχίζει να εκμεταλλεύεται την στάση των ΗΠΑ σε Βενεζουέλα, Ιράν, Γροιλανδία και Αρκτική για να προωθήσει το δικό της «μοντέλο συνεργασίας» ως «αντίβαρο στην αμερικανική ηγεμονία».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 24.01.26

«Φουντώνουν» τα σενάρια αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν – Άφαντος ο Χαμενεΐ

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου», απαντά το Ιράν στις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή

Σύνταξη
Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα
Κόσμος 24.01.26

Ζελένσκι: Νέες συναντήσεις με την Ρωσία πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα – Ανοιχτή στο διάλογο, δηλώνει η Μόσχα

«Κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν οι πιθανές παράμετροι για τον τερματισμό του πολέμου. Εκτιμώ ιδιαίτερα την κατανόηση της ανάγκης για αμερικανική παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας τερματισμού του πολέμου και διασφάλισης πραγματικής ασφάλειας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα
Νέες απειλές 24.01.26

Ο Τραμπ απειλεί τον Καναδά με τελωνειακούς δασμούς 100%, αν συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα

Σε μια αρχική εμπορική συμφωνία που θα μειώσει τους δασμούς στα ηλεκτρικά οχήματα και σε συνεργασία στον αγροτικό τομέα, κατέληξαν ο Καναδάς και η Κίνα, στα μέσα Ιανουαρίου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους
Αλ Ακτάν 25.01.26

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

Η κυβέρνηση Αλ Σάρα στη Συρία προέβη στην απελευθέρωση 126 ανήλικων κρατουμένων από την φυλακή Αλ Ακτάν στη Ράκα, καθώς ανέφερε πως δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον τους.

Σύνταξη
Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 25.01.26

Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Οι Αρχές προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα – Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο
Μινεάπολη 25.01.26

Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα - Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο

«Είδηση δεν είναι αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο» κατά το δημοσιογραφικό ρητό, όμως ίσως έπρεπε να υπάρχει κάποια αναφορά στις περιπτώσεις που άνθρωπος δαγκώνει άνθρωπο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!

Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει δύο φορές στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ Μαδρίτης, πέρασε από την έδρα της Βιγιαρεάλ (2-0)και προσπέρασε την Μπαρτσελόνα (έχει ματς λιγότερο) στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά [βίντεο]
Κόσμος 24.01.26

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτς αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα αποφάσισε να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του, σε μια προσπάθεια να «προστατέψει τους πολίτες» από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού
Ελλάδα 24.01.26

Μοσχάτο: Φωτιά στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου – Εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρησμού

Κατά τον έλεγχο του χώρου διαπιστώθηκε σπασμένο τζάμι, από το οποίο άγνωστοι φέρεται να εισήλθαν στο κτήριο, προκαλώντας φθορές και βάζοντας φωτιά σε συγκεκριμένο γραφείο στο Πνευματικό Κέντρο στο Μοσχάτο

Σύνταξη
Δεν αγαπάει αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν: Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση
Χαμογέλα και Πάλι 24.01.26

Δεν αγαπάει αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν: Ο Νίκος Μουτσινάς αποκάλυψε γιατί απομακρύνθηκε από την τηλεόραση

«Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Είμαι σε πολύ ωραία φάση της ζωής μου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Μουτσινάς για την απόφασή του

Σύνταξη
Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
Ελλάδα 24.01.26

Ρόδος: 49χρονος κατήγγειλε τον 15χρονο γιο του για απειλές – Έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Ο 49χρονος έκανε μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα στη Ρόδο καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε απειλές από τον ανήλικο γιο του τηλεφωνικά, και μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής

Σύνταξη
Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)
Μπάσκετ 24.01.26

Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)

Μετά από πέντε συνεχείς ήττες το Περιστέρι Betsson επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας νίκη του επί της Καρδίτσας (82-69) για την 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»
Χαμός 24.01.26

«Προδομένη» νιώθει η Βικτόρια Μπέκαμ από τον Μπρούκλιν -Τον προστάτευε επί χρόνια από «σκοτεινές ιστορίες»

Η δήλωση-βόμβα του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τη ρήξη με την οικογένειά του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη Βικτόρια Μπέκαμ να φέρεται να νιώθει «προδομένη», καθώς χρόνια τον προστάτευε από φήμες ότι «συναναστρεφόταν λάθος παρέες»

Σύνταξη
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ – Ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Έτσι έχει η βαθμολογία της Super League μετά τις τρεις αναμετρήσεις του Σαββάτου (24/1) – Τα αποτελέσματα, το υπόλοιπο πρόγραμμα, η βαθμολογία και η 19η αγωνιστική που περιλαμβάνει ένα μεγάλο ντέρμπι

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο