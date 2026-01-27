Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση της CIA στο Καράκας μετά την ανατροπή Μαδούρο

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) έχει αναλάβει να εφαρμόσει τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τον έλεγχο, πολιτικό και οικονομικό, στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το δίκτυο CNN.

To αμερικανικό δίκτυο, που επικαλείται «πολλαπλές πηγές» που γνωρίζουν τον σχεδιασμό της αμερικανικής κυβέρνησης και της CIA, αναφέρει ότι η Υπηρεσία και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν επικεντρωθεί στο «πώς θα μοιάζει το αμερικανικό αποτύπωμα στη Βενεζουέλα». Ο σχεδιασμός είναι τόσο βραχυπρόθεσμος όσο και μακροπρόθεσμος, αφότου απήχθη ο Νικολάς Μαδούρο για να δικαστεί στις ΗΠΑ.

Το CNN αναφέρει ότι ρόλος της CIA, η οποία φέρεται ότο οργάνωσε και την επιχείρηση κατά Μαδούρο, θα είναι να επαναφέρει την επιρροή των ΗΠΑ εντός της Βενεζουέλας. Το υπουργείο Εξωτερικών θα ασκεί πίεση μέσω των διπλωματικών διαύλων.

Η CIA στρέφει την προσοχή της στην αθόρυβη άσκηση της αμερικανικής επιρροής, από το έδαφος της Βενεζουέλας

«Το κράτος σηκώνει τη σημαία, αλλά η CIA είναι στην πραγματικότητα η επιρροή», δήλωσε στο CNN μια πηγή. Επισήμανε επίσης ότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της υπηρεσίας περιλαμβάνουν την προετοιμασία του σκηνικού για διπλωματικές προσπάθειες – συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης σχέσεων με τους ντόπιους – και την παροχή ασφάλειας.

Διαμεσολάβηση με την κυβέρνηση

Επίσης, ρόλος των αξιωματούχων της CIA θα είναι, πριν ανοίξει ξανά αμερικανική πρεσβεία, να αρχίσουν να κάνουν άτυπες επαφές με μέλη διαφορετικών παρατάξεων της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Επίσης, θα καλλιεργήσουν σχέσεις με πρόσωπα της αντιπολίτευσης και θα στοχεύουν τρίτα μέρη που μπορεί να αποτελούν απειλή.

Προς το παρόν, η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ.

Η επίσκεψη Ράντκλιφ

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει πολλές φορές διευθυντές της CIA ή κορυφαίους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών συναντήσεις με παγκόσμιους ηγέτες για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα που βασίζονται στη συλλογή πληροφοριών των ΗΠΑ. Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ήταν ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ που επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα μετά την επιχείρηση Μαδούρο. Συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ και στρατιωτικούς ηγέτες.

Το μήνυμα που μετέφερε ήταν ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να είναι ασφαλές καταφύγιο για τους αντιπάλους της Αμερικής. Πηγή που μίλησε στο CNN ανέφερε ότι η CIA πιθανότατα θα είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των αξιωματούχων της Βενεζουέλας σχετικά με την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν.

Ο ρόλος της CIA στη σύλληψη του Μαδούρο

Αξιωματικοί της CIA βρίσκονταν επί τόπου στη Βενεζουέλα τους μήνες που προηγήθηκαν της επιχείρησης που στόχευε τον Μαδούρο. Τον Αύγουστο, η υπηρεσία είχε εγκαταστήσει κρυφά μια μικρή ομάδα εντός της χώρας για να παρακολουθεί τα πρότυπα, τις τοποθεσίες και τις κινήσεις του Μαδούρο.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να υποστηρίξει τον Ροντρίγκεζ έναντι της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Ματσάδο επηρεάστηκε επίσης από απόρρητη ανάλυση της CIA. Αυτή αφορούσε τον αντίκτυπο στη Βενεζουέλα της απομάκρυνσης του Μαδούρο.

Η CIA αναμένεται να συνεχίσει να παρέχει παρόμοιες συστάσεις σχετικά με την κατάσταση της ηγεσίας στη Βενεζουέλα στο μέλλον, όπως δήλωσαν προηγουμένως πολλές πηγές στο CNN.

«Αθόρυβη άσκηση επιρροής»

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η CIA στρέφει την προσοχή της στην αθόρυβη άσκηση της αμερικανικής επιρροής. Από το έδαφος της Βενεζουέλας. Επίσης θα αξιολογεί την απόδοση της νέας ηγεσίας που βοήθησε να εγκατασταθεί.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν σε πρώιμες συζητήσεις σχεδιασμού εξακολουθούν να περιμένουν από τον Λευκό Οίκο να διατυπώσει με σαφήνεια τους ευρύτερους στόχους της αποστολής τους. Πηγές ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα, καθιστά πιο δύσκολο το έργο της CIA.

Oι Αμερικανοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν μια παρουσία στη Βενεζουέλα και αναμένουν να προσθέσουν τον πραγματικό στόχο αργότερα. Κι αυτό γιατί τα μακροπρόθεσμα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα παραμένουν ασαφή, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για την επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εντοπίσει ορισμένους συγκεκριμένους υπαλλήλους των εξωτερικών υπηρεσιών που σχεδιάζουν να στείλουν πίσω στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συζητήσεις σχεδιασμού δήλωσαν στο CNN ότι δεν έχουν λάβει κανένα συνεκτικό σχέδιο ή κατεύθυνση από κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης ή τον Λευκό Οίκο.

Προς άνοιγμα της πρεσβείας

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει αρχίσει να κάνει τα αρχικά βήματα για το άνοιγμα της πρεσβείας στο Καράκας.

Μετά την ανατροπή Μαδούρο, απέστειλε ομάδα διπλωματικού και προσωπικού ασφαλείας στη Βενεζουέλα. Έργο της, «να διεξαγάγει μια αρχική αξιολόγηση για μια πιθανή σταδιακή επανέναρξη των εργασιών». Πρώην διπλωμάτες δήλωσαν ότι η έλλειψη αμερικανικής παρουσίας επί τόπου θα αποτελούσε πρόκληση για την ανοικοδόμηση και τη διασφάλιση της λογοδοσίας στη Βενεζουέλα.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να δει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να ανοίγουν ξανά τις δραστηριότητές τους στη χώρα και να βοηθούν στην ανοικοδόμησή της. Το άνοιγμα πρεσβείας θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

Αβέβαιη κατάσταση ασφαλείας

Η κατάσταση ασφαλείας στη Βενεζουέλα παραμένει επίσης αβέβαιη και θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ. Οι αξιωματικοί των ξένων υπηρεσιών συνήθως δεν είναι εκπαιδευμένοι να προστατεύουν τον εαυτό τους. Συνεπώς, η CIA αναμένει να αναλάβει σημαντικό ρόλο νωρίς, καθώς η Βενεζουέλα παραμένει σε κατάσταση πολιτικής μετάβασης.

Ωστόσο, επισημαίνει το CNN, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και η αντίδραση των κατοίκων στη Βενεζουέλα. Πιθανή απροκάλυπτη δράση της CIA θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα. Πλέον η Υπηρεσία έχει παραδεχθεί τον ρόλο της στην απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, επί χρόνια, κατηγορούσε τις ΗΠΑ και τη CIA ότι επιχειρούσαν να τον ανατρέψουν.