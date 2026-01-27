newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση της CIA στο Καράκας μετά την ανατροπή Μαδούρο
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 18:59

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση της CIA στο Καράκας μετά την ανατροπή Μαδούρο

Η CIA εργάζεται αθόρυβα και μεθοδικά για να εδραιώσει μια μόνιμη αμερικανική παρουσία στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN. Θα ηγηθεί των σχεδίων Τραμπ να ασκήσει επιρροή στη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μας άγγιξε τόσο το βίντεο με τον μοναχικό πιγκουίνο;

Γιατί μας άγγιξε τόσο το βίντεο με τον μοναχικό πιγκουίνο;

Spotlight

Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) έχει αναλάβει να εφαρμόσει τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τον έλεγχο, πολιτικό και οικονομικό, στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το δίκτυο CNN.

To αμερικανικό δίκτυο, που επικαλείται «πολλαπλές πηγές» που γνωρίζουν τον σχεδιασμό της αμερικανικής κυβέρνησης και της CIA, αναφέρει ότι η Υπηρεσία και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν επικεντρωθεί στο «πώς θα μοιάζει το αμερικανικό αποτύπωμα στη Βενεζουέλα». Ο σχεδιασμός είναι τόσο βραχυπρόθεσμος όσο και μακροπρόθεσμος, αφότου απήχθη ο Νικολάς Μαδούρο για να δικαστεί στις ΗΠΑ.

Το CNN αναφέρει ότι ρόλος της CIA, η οποία φέρεται ότο οργάνωσε και την επιχείρηση κατά Μαδούρο, θα είναι να επαναφέρει την επιρροή των ΗΠΑ εντός της Βενεζουέλας. Το υπουργείο Εξωτερικών θα ασκεί πίεση μέσω των διπλωματικών διαύλων.

Η CIA στρέφει την προσοχή της στην αθόρυβη άσκηση της αμερικανικής επιρροής, από το έδαφος της Βενεζουέλας

«Το κράτος σηκώνει τη σημαία, αλλά η CIA είναι στην πραγματικότητα η επιρροή», δήλωσε στο CNN μια πηγή. Επισήμανε επίσης ότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της υπηρεσίας περιλαμβάνουν την προετοιμασία του σκηνικού για διπλωματικές προσπάθειες – συμπεριλαμβανομένης της οικοδόμησης σχέσεων με τους ντόπιους – και την παροχή ασφάλειας.

Διαμεσολάβηση με την κυβέρνηση

Επίσης, ρόλος των αξιωματούχων της CIA θα είναι, πριν ανοίξει ξανά αμερικανική πρεσβεία, να αρχίσουν να κάνουν άτυπες επαφές με μέλη διαφορετικών παρατάξεων της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Επίσης, θα καλλιεργήσουν σχέσεις με πρόσωπα της αντιπολίτευσης και θα στοχεύουν τρίτα μέρη που μπορεί να αποτελούν απειλή.

Προς το παρόν, η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ.

Η επίσκεψη Ράντκλιφ

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει πολλές φορές διευθυντές της CIA ή κορυφαίους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών συναντήσεις με παγκόσμιους ηγέτες για να συζητήσουν ευαίσθητα θέματα που βασίζονται στη συλλογή πληροφοριών των ΗΠΑ. Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ήταν ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος του Τραμπ που επισκέφθηκε τη Βενεζουέλα μετά την επιχείρηση Μαδούρο. Συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ και στρατιωτικούς ηγέτες.

Υποστηρικτές του Μαδούρο, ζητούν την αποφυλάκισή του / REUTERS/Marco Bello

Το μήνυμα που μετέφερε ήταν ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να είναι ασφαλές καταφύγιο για τους αντιπάλους της Αμερικής. Πηγή που μίλησε στο CNN ανέφερε ότι η CIA πιθανότατα θα είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των αξιωματούχων της Βενεζουέλας σχετικά με την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν.

Ο ρόλος της CIA στη σύλληψη του Μαδούρο

Αξιωματικοί της CIA βρίσκονταν επί τόπου στη Βενεζουέλα τους μήνες που προηγήθηκαν της επιχείρησης που στόχευε τον Μαδούρο. Τον Αύγουστο, η υπηρεσία είχε εγκαταστήσει κρυφά μια μικρή ομάδα εντός της χώρας για να παρακολουθεί τα πρότυπα, τις τοποθεσίες και τις κινήσεις του Μαδούρο.

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να υποστηρίξει τον Ροντρίγκεζ έναντι της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης Μαρία Ματσάδο επηρεάστηκε επίσης από απόρρητη ανάλυση της CIA. Αυτή αφορούσε τον αντίκτυπο στη Βενεζουέλα της απομάκρυνσης του Μαδούρο.

Η CIA αναμένεται να συνεχίσει να παρέχει παρόμοιες συστάσεις σχετικά με την κατάσταση της ηγεσίας στη Βενεζουέλα στο μέλλον, όπως δήλωσαν προηγουμένως πολλές πηγές στο CNN.

«Αθόρυβη άσκηση επιρροής»

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η CIA στρέφει την προσοχή της στην αθόρυβη άσκηση της αμερικανικής επιρροής. Από το έδαφος της Βενεζουέλας. Επίσης θα αξιολογεί την απόδοση της νέας ηγεσίας που βοήθησε να εγκατασταθεί.

Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν σε πρώιμες συζητήσεις σχεδιασμού εξακολουθούν να περιμένουν από τον Λευκό Οίκο να διατυπώσει με σαφήνεια τους ευρύτερους στόχους της αποστολής τους. Πηγές ανέφεραν ότι ο ισχυρισμός Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα, καθιστά πιο δύσκολο το έργο της CIA.

Oι Αμερικανοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν μια παρουσία στη Βενεζουέλα και αναμένουν να προσθέσουν τον πραγματικό στόχο αργότερα. Κι αυτό γιατί τα μακροπρόθεσμα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα παραμένουν ασαφή, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για την επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στο Καράκας.

Από κινητοποίηση υπέρ του Μαδούρο στο Καράκας / REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εντοπίσει ορισμένους συγκεκριμένους υπαλλήλους των εξωτερικών υπηρεσιών που σχεδιάζουν να στείλουν πίσω στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συζητήσεις σχεδιασμού δήλωσαν στο CNN ότι δεν έχουν λάβει κανένα συνεκτικό σχέδιο ή κατεύθυνση από κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης ή τον Λευκό Οίκο.

Προς άνοιγμα της πρεσβείας

Το υπουργείο Εξωτερικών έχει αρχίσει να κάνει τα αρχικά βήματα για το άνοιγμα της πρεσβείας στο Καράκας.

Μετά την ανατροπή Μαδούρο, απέστειλε ομάδα διπλωματικού και προσωπικού ασφαλείας στη Βενεζουέλα. Έργο της, «να διεξαγάγει μια αρχική αξιολόγηση για μια πιθανή σταδιακή επανέναρξη των εργασιών». Πρώην διπλωμάτες δήλωσαν ότι η έλλειψη αμερικανικής παρουσίας επί τόπου θα αποτελούσε πρόκληση για την ανοικοδόμηση και τη διασφάλιση της λογοδοσίας στη Βενεζουέλα.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να δει τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να ανοίγουν ξανά τις δραστηριότητές τους στη χώρα και να βοηθούν στην ανοικοδόμησή της. Το άνοιγμα πρεσβείας θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.

Αβέβαιη κατάσταση ασφαλείας

Η κατάσταση ασφαλείας στη Βενεζουέλα παραμένει επίσης αβέβαιη και θα μπορούσε να επηρεάσει τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ. Οι αξιωματικοί των ξένων υπηρεσιών συνήθως δεν είναι εκπαιδευμένοι να προστατεύουν τον εαυτό τους. Συνεπώς, η CIA αναμένει να αναλάβει σημαντικό ρόλο νωρίς, καθώς η Βενεζουέλα παραμένει σε κατάσταση πολιτικής μετάβασης.

Ωστόσο, επισημαίνει το CNN, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και η αντίδραση των κατοίκων στη Βενεζουέλα. Πιθανή απροκάλυπτη δράση της CIA θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα. Πλέον η Υπηρεσία έχει παραδεχθεί τον ρόλο της στην απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, επί χρόνια, κατηγορούσε τις ΗΠΑ και τη CIA ότι επιχειρούσαν να τον ανατρέψουν.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

Κατασκευές
ΣτΕ: Βάζει στοπ σε ξενοδοχειακή επένδυση στη Μήλο

ΣτΕ: Βάζει στοπ σε ξενοδοχειακή επένδυση στη Μήλο

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»
Ελλάδα 27.01.26

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι εργαζόμενοι που είδαν τις πέντε συναδέλφους τους να χάνονται μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι ίδιοι να σώζονται από καθαρή τύχη

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο
Βόλεϊ Γυναικών 27.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μιλάνο για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία
Πόλο Γυναικών 27.01.26

Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία

Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)
Άλλα Αθλήματα 27.01.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»

Με τον «Κανένα» κονταροχτυπιέτσι ο Μητσοτάκης στην αξιοπιστία, στη δημοσκόπηση - «Όχι έτοιμη ακόμη η Μαρία Καρυστιανού για την πολιτική», λένε επτά στους 10 πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27.01.26

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 27.01.26

Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη - Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο - Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας.

Σύνταξη
«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης
Σταθερά μαρξιστής 27.01.26

«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης

Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστήμιου, συγγραφέας πλήθους βιβλίων, αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος, ο Γιώργος Ρούσης έμεινε πάντα στρατευμένος στην κομμουνιστική αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
«Εντάξει, εντάξει» 27.01.26

Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)

Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
