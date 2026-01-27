Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Η επιστήμη ξέρει αν η εκδίκηση είναι «ένα πιάτο που τρώγεται κρύο»
27 Ιανουαρίου 2026

Η επιστήμη ξέρει αν η εκδίκηση είναι «ένα πιάτο που τρώγεται κρύο»

Μετά από έναν δύσκολο χωρισμό όλοι θέλουν να πάρουν το... αίμα τους πίσω. Ωστόσο τι γνώμη έχει η επιστήμη για την εκδίκηση;

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Οι επώδυνοι χωρισμοί συχνά συνοδεύονται από ένα αίσθημα στασιμότητας. Συναισθηματική εξάντληση, επαγγελματική κόπωση και μια γενικευμένη απάθεια συνθέτουν ένα κοινό ψυχολογικό τοπίο, το οποίο η επιστήμη περιγράφει ως συνδυασμό πένθους, burnout και απώλειας ταυτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί άνθρωποι στρέφονται –έστω και φαντασιακά– στην εκδίκηση ως μέσο «αποκατάστασης» της πληγωμένης τους αυτοεκτίμησης.

Ωστόσο, σύγχρονες ψυχολογικές και νευροεπιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι η εκδίκηση όχι μόνο δεν θεραπεύει, αλλά συχνά παγιδεύει το άτομο σε έναν φαύλο κύκλο αρνητικών συναισθημάτων. Αντίθετα, η εστίαση στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη φαίνεται να λειτουργεί ως ο πιο αποτελεσματικός –και βιώσιμος– μηχανισμός επαναφοράς της ψυχικής ισορροπίας.

Γιατί η «παραδοσιακή» εκδίκηση δεν λειτουργεί

Μελέτες από πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης έχουν δείξει ότι η επιθυμία για εκδίκηση ενεργοποιεί τα ίδια νευρωνικά κυκλώματα με την εμμονική σκέψη. Αν και βραχυπρόθεσμα μπορεί να δημιουργεί μια ψευδαίσθηση ανακούφισης, μακροπρόθεσμα συνδέεται με αυξημένα επίπεδα άγχους, θυμού και καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

Ιδιαίτερα επιβαρυντική φαίνεται να είναι η συνεχής νοητική αναπαραγωγή σεναρίων «δικαίωσης», η οποία, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, δυσκολεύει τον εγκέφαλο να ολοκληρώσει τη διαδικασία συναισθηματικού πένθους. Με απλά λόγια, η εκδίκηση κρατά τον ψυχικό δεσμό ζωντανό, αντί να τον αποδυναμώνει.

Επιπλέον, κοινωνιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που εμπλέκονται σε δημόσιες αντιπαραθέσεις ή «ξεκαθαρίσματα» βιώνουν συχνά κοινωνική κόπωση και απώλεια εμπιστοσύνης από το περιβάλλον τους.

Αντίθετα, όσοι επιλέγουν να μη συνεχίσουν τη σύγκρουση τείνουν να προστατεύουν καλύτερα το κοινωνικό και επαγγελματικό τους κεφάλαιο.

Η επιτυχία ως στρατηγική απόσπασης προσοχής

Η επιστήμη της συμπεριφορικής ψυχολογίας αναγνωρίζει την έννοια της λειτουργικής απόσπασης προσοχής: δραστηριότητες που δεν αποφεύγουν το συναίσθημα, αλλά βοηθούν τον εγκέφαλο να το επεξεργαστεί πιο αποτελεσματικά. Η ενασχόληση με νέους στόχους –εκπαίδευση, εργασία, σωματική άσκηση, δημιουργικά πρότζεκτ– φαίνεται να μειώνει τη συναισθηματική ένταση και να ενισχύει το αίσθημα ελέγχου.

Έρευνες από πανεπιστήμια του Καναδά και της Σκανδιναβίας δείχνουν ότι άτομα που επένδυσαν σε προσωπική ανάπτυξη μετά από έναν χωρισμό εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας και χαμηλότερα επίπεδα θυμού σε βάθος χρόνου, σε σύγκριση με όσους παρέμειναν εγκλωβισμένοι στην ανάγκη «ανταπόδοσης».

Αποκατάσταση της ισορροπίας

Αναλύσεις στον τομέα της θετικής ψυχολογίας δείχνουν ότι η πιο υγιής μορφή «εκδίκησης» δεν είναι η τιμωρία του άλλου, αλλά η αποκατάσταση της εσωτερικής ισορροπίας. Η εστίαση στην πρόοδο –και όχι στο παρελθόν– φαίνεται να μειώνει τη χρόνια ενεργοποίηση του στρες και να προστατεύει από μακροπρόθεσμα προβλήματα ψυχικής υγείας.

Αντίθετα, η εμμονή με το «να πάρεις το αίμα σου πίσω» συνδέεται με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης άγχους και συναισθηματικής εξουθένωσης. Η συγχώρεση, όπως καταγράφεται σε σχετικές μελέτες, δεν αφορά τη δικαίωση του άλλου, αλλά τη νευροψυχολογική απελευθέρωση του ίδιου του ατόμου.

Νευροεπιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι κάθε μικρή πράξη αυτοβελτίωσης ενισχύει το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου με τρόπο πιο σταθερό και μακροχρόνιο από οποιαδήποτε πράξη εκδίκησης.

Πηγή: Vita

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Η Έλενα Λεώνη αποκαλύπτεται και μοιράζεται μαζί μας το μουσικό ταξίδι της
25.01.26

Η Έλενα Λεώνη αποκαλύπτεται και μοιράζεται μαζί μας το μουσικό ταξίδι της

Η «Βροχή» είναι έτσι περισσότερο από ένα τραγούδι – είναι ένα προσωπικό ταξίδι, μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, ένα πρώτο βήμα για να συστηθεί πλήρως η Λεώνη στο κοινό μέσα από τον επερχόμενο δίσκο της

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο
27.01.26

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο

Του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, έχουν προηγηθεί εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία - Μιλούν στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»
27.01.26

«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»

«Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί είναι legenda. Ο Άγιαξ; Για να ζωντανέψει το όνειρο. Ποιος θα φύγει νικητής;», το όμορφο αφιέρωμα των οπαδών του Άγιαξ για τον Ολυμπιακό.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα
26.01.26

Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα

Μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία έγινε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στον Πειραιά εντοπίστηκε κρυμμένη στο πατάρι μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη

Σύνταξη
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Άρης: Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του o Μορόν μαζί με τον Μιλογέβιτς
26.01.26

Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του Άρη ο Μορόν, «έπιασε» τον Μιλογέβιτς

Κόντρα στον Λεβαδειακό ο Λορέν Μορόν έφτασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς στην κορυφή των ξένων σκόρερ του Άρη (48 γκολ) και την επόμενη φορά που θα σκοράρει ο Ισπανός θα μείνει μόνος πρώτος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο
26.01.26

Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο

Εργατικά σωματεία και φορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στα Τρίκαλα ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” και να αποδοθούν ευθύνες

Σύνταξη
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

