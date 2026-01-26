Κακοκαιρία: Ανοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ- Προβλήματα στα δρομολόγια πλοίων

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες. Ήδη σε πολλές περιοχές της Αττικής βρέχει από το πρωί της Δευτέρας.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδεςστην Αττική έως τις μεσημβρινές ώρες



Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται σήμερα Δευτέρα (26-01-2026) σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και αύριο Τρίτη (27-01-2026) μέχρι το απόγευμα στη νότια – νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α. στην ανατολική Μακεδονία, την κεντρική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα έως το απόγευμα.

β. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και το πρωί της Τρίτης

γ. στα Δωδεκάνησα σήμερα Δευτέρα από νωρίς το απόγευμα έως και τις απογευματινές ώρες της Τρίτης

δ. στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα έως και τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης

ε. στην Αττική έως και τις μεσημβρινές ώρες σήμερα Δευτέρα.

Β. Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

«Σε λιγότερο από ώρα το πέρασμα των καταιγίδων»

Χάρτης του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά αποτυπώνει το πέρασμα της κακοκαιρίας και το εύρος των φαινομένων.

Σε λιγότερο από ώρα το πέρασμα των καταιγίδων . pic.twitter.com/CwWHSJa0BR — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 26, 2026

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Προβλήματα έχουν προκληθεί σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο φθάνουν τοπικά τα 8 και πιθανώς τα 9 μποφόρ, με στροφή από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς και μικρή εξασθένηση.

Το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε ότι λόγω των καιρικών συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο του «Blue Star Delos» στις 07:25 για Νάξο και Θήρα, ενώ δεν αναχώρησε και το «Fast Ferries Andros» στις 07:30 με προορισμό τη Σύρο, την Τήνο και τη Μύκονο. Παράλληλα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Διονύσιος Σολωμός» στις 14:15 για τις Δυτικές Κυκλάδες. Στον Αργοσαρωνικό, τα ταχύπλοα δεν εκτελούν δρομολόγια, ενώ τα συμβατικά πλοία κινούνται κατά την κρίση του πλοιάρχου.

Ακυρώσεις σημειώθηκαν και από το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες, με το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο να μετατίθεται για το απόγευμα. Αντίστοιχα, από το Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκε το πρωινό δρομολόγιο για Κέα, ενώ τα επόμενα δρομολόγια τόσο από τη Ραφήνα όσο και από το Λαύριο αναμένεται να εξεταστούν μετά τις 16:00, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Επίσης, κλειστές παραμένουν η πορθμειακή γραμμή Καβάλα-Πρίνος, καθώς και η γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.