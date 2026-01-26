Απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά – Ακυρώσεις δρομολογίων

Απαγορευτικό απόπλου για τα δρομολόγια προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο τέθηκε σε ισχύ στο λιμάνι του Πειραιά, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, δεν θα αναχωρήσουν τα εξής πλοία:

• «Blue Star Delos» για Πάρο – Νάξο – Θήρα που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα στις 07.25.

• «Fast Ferries Andros» για Σύρο – Τήνο – Μύκονο που θα αναχωρούσε σήμερα στις 07.30.

• «Διονύσιος Σολωμός» για Σέριφο – Κίμωλο – Σίφνο – Φολέγανδρο – Σαντορίνη – Ιο, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα στις 14.15.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές των δρομολογίων.