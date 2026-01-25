Εν όψει του νέου κύματος έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με την πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου συνεδρίασε με θέμα την επιδείνωση που θα παρουσιάσει ο καιρός.

Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τοπικά θυελλώδεις νότιους ανέμους στο Αιγαίο

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Την Επιτροπή συγκάλεσε σήμερα Κυριακή ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, όπου οι επιστήμονες ενημέρωσαν ότι:

α) Ισχυρές βροχές θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα, αρχικά, στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες (κυρίως ανατολικές και νότιες), την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

β) Στην Αττική προβλέπεται να σημειωθούν, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, τοπικές βροχές και καταιγίδες.

γ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα σημειωθούν στο Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

ΜΕΤΕΟ: Προγνωστικοί χάρτες για τα έντονα φαινόμενα τη Δευτέρα

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση τη Δευτέρα 26/01 από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόνησο, στην Εύβοια, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες από το μεσημέρι στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάννησα.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοπονήσου και της Νότιας Αττικής.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στους χάρτες που παρατίθενται πιο πάνω παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δύο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας.