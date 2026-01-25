Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πορτοκαλί προειδοποίηση και για την Αττική

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, ενημερώνοντας ότι αύριο, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η χώρα θα πληγεί από νέο κύμα έντονων φαινομένων.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους.

Σήμερα οι νότιοι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί στο Ιόνιο, ενώ αύριο αναμένονται στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα:

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

Τρία διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα πλήξουν τη χώρα

Στην εβδομαδιαία ανάλυση του καιρού που δημοσίευσε, ο Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για συνεχόμενες ατμοσφαιρικές διαταραχές, με τα καιρικά συστήματα να διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς ουσιαστικά διαλείμματα.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι βροχοπτώσεις θα έχουν μεγάλη διάρκεια και συχνότητα, ενώ οι νοτιοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να διατηρήσουν τον υδράργυρο σε επίπεδα υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Όπως αναφέρει, τη Δευτέρα τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο, με αυξημένο κίνδυνο τοπικά έντονων βροχοπτώσεων.

«Θα διανύσουμε από βδομάδα έναν καιρό που το ένα σύστημα θα έρχεται πίσω από το άλλο σε συνολικά τρία κύματα. Oι βροχές θα είναι πολλές και οι νοτιάδες θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά. Ενδέχεται τα φαινόμενα να είναι ισχυρά τη Δευτέρα στα δυτικά τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

🎯Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΌ 25/1/26

✅Θα διανύσουμε απο βδομάδα έναν καιρό που το ενα συστημα θα έρχεται πίσω από το αλλο σε συνολικά 3 κυματα.

✅Oι βροχές θα ειναι πολλές και οι νοτιάδες θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά . ⚠Ενδεχεται τα… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 24, 2026

Θυελλώδεις άνεμοι στο Ιόνιο

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια δίνει τη θέση της από σήμερα σε νέα επιδείνωση. Το κύμα κακοκαιρίας θα κάνει την εμφάνισή του αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο και στη συνέχεια θα κινηθεί προς το Ιόνιο.

Όπως επισημαίνει, στην περιοχή του Ιονίου οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ, με την Κέρκυρα και τα γειτονικά νησιά να βρίσκονται στο επίκεντρο. Από τη Δευτέρα, οι θυελλώδεις άνεμοι θα επεκταθούν στο σύνολο της χώρας, δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάσουν την εκτέλεση ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Πού θα «χτυπήσουν» τα ισχυρά φαινόμενα

Από τις βραδινές ώρες της Κυριακής αναμένεται γενικευμένη επιδείνωση, με ενίσχυση των ανέμων και αύξηση των βροχοπτώσεων. Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται για την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Δράμα και τη Θάσο, ενώ και η Αττική θα επηρεαστεί από βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι, συνοδευόμενες από ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα και στα νότια της Κρήτης καθώς και στα νοτιοδυτικά της χώρας, με τη θερμοκρασία να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.