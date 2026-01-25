newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σαρώσουν όλη τη χώρα – Οι «επικίνδυνες» ώρες στην Αττική
Ελλάδα 25 Ιανουαρίου 2026, 20:51

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σαρώσουν όλη τη χώρα – Οι «επικίνδυνες» ώρες στην Αττική

Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα σε διάφορες περιοχές της χώρας - Σε επιφυλακή το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα 26/01 από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τη Δευτέρα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόνησο, στην Εύβοια, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες από το μεσημέρι στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάννησα.

Live η εξέλιξη του καιρού

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοπονήσου και της Νότιας Αττικής.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στην Αττική

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στην Αττική προβλέπεται να σημειωθούν, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία με τα πλημμυρικά φαινόμενα όπως η Γλυφάδα και η Βάρη έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να ενημερωθούν οι Αρχές από τους επιστήμονες για τις περιοχές όπου θα είναι πιο ισχυρά τα φαινόμενα με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/01.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τεχνολογία
OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

OpenAI, Anthropic, SpaceX: Το 2026 είναι η χρόνια των hectocorn

Σέρρες: Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας
Σέρρες 25.01.26

Σε αναστολή καθηκόντων η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - «Σοβαρή διοικητική παράβλεψη» λέει το υπουργείο Παιδείας

Όπως επισημαίνεται για την υπόθεση «έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου»

Σύνταξη
Δημογραφικό: Το 2025 οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία – Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης
2025 25.01.26

Οι λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας - Χάνουμε κάθε χρόνο τον πληθυσμό μιας μεγάλης πόλης

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 οι γεννήσεις το 2025, σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αρνητικό το φυσικό ισοζύγιο με τους θανάτους να είναι διπλάσιοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 25.01.26

Ανατροπή στη δολοφονία του Αλβανού βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Άλλον δράστη «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία εξετάζει έναν 44χρονο Αλβανό ως βασικό ύποπτο ο οποίος το 2011 είχε εκτελέσει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος 35χρονου Αλβανού και του 2χρονου γιου του στην Καλαμάτα

Σύνταξη
Αποστρατεύτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι κουμπάρες της ΕΥΠ που δεν… μιλούσαν για το Predator
Ελλάδα 25.01.26

Αποστρατεύτηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. οι κουμπάρες της ΕΥΠ που δεν… μιλούσαν για το Predator

Η Ευαγγελία Γεωργακοπούλου που φέρεται από δημοσιεύματα ως χειρίστρια του Predator και η κουμπάρα της, Γεωργία Ζάρα που κατάθεσε στη δική για τις υποκλοπές, τέθηκαν εκτός ΕΛ.ΑΣ.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αθήνα: «Ασφυξία» στους δρόμους – Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» σε 500 πόλεις
TomTom Traffic Index 25.01.26

«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας - Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» - Η πόλη με την μεγαλύτερη κίνηση

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας παγκοσμίως αναδεικνύεται το κυκλοφοριακό με την Αθήνα να μην απουσιάζει από το TomTom Traffic Index.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων – Συνεχίζονται οι απολογίες
Καύσιμα 25.01.26

Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων

Τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μέσα από ειδικό λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας μειωμένη ποσότητα βενζίνης από την αναγραφόμενη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018

O 46χρονος, είχε βγει από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, με την επισήμανση ότι αποτελεί κίνδυνο για τον ίδιο και τους γύρω του.

Σύνταξη
Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους
Ελλάδα 25.01.26

Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους

Οι δύο άνδρας Ρομά στη Λαμία άρπαξαν τις σακούλες με τα ψώνια και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν - Μπήκαν στο αυτοκίνητο και παραλίγο να συγκρουστούν με διερχόμενο ΙΧ

Σύνταξη
Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»

« Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν» λένε συγγενείς του 46χρονου που σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα - Τον Μάρτιο του 2014 είχε κατακρεουργήσει τη μητέρα του

Σύνταξη
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Agro-in 25.01.26

Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα
Βίντεο 25.01.26

Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Είμαι θυμωμένη, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός – Δικαιοσύνη ζήτησα

«Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω», είπε μεταξύ άλλων η Πηνελόπη Αναστασοπούλου

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Μπενίτεθ: «Αξίζαμε να νικήσουμε»

Μια ακόμη γκέλα για τον Παναθηναϊκό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να θεωρεί ότι η ομάδα του ήταν άτυχη στο 0-0 με τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία
«Δικαίωμα η διαμαρτυρία» 25.01.26

Μινεάπολη: Οι Ομπάμα καλούν τους Αμερικανούς να προστατεύσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες μετά τη νέα δολοφονία

Πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ο θάνατος του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι. Οι Ομπάμα κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι «κλιμακώνει» την κατάσταση στη Μινεσότα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι – Μια Ιστορική Kατάκτηση
Πασαρέλα 25.01.26

Ο οίκος Celia Kritharioti στο Επίσημο Ημερολόγιο της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι - Μια Ιστορική Kατάκτηση

Ο Οίκος Celia Kritharioti ανακοινώνει την ένταξη της σχεδιάστριας στο επίσημο πρόγραμμα της Fédération de la Haute Couture et de la Mode με την τιμητική ιδιότητα του Προσκεκλημένου Μέλους (Membre Invité)

Σύνταξη
Κίνα: Κορυφαίος στρατηγός φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Κορυφαίος στρατηγός της Κίνας φέρεται να καθαιρέθηκε για διαρροή πυρηνικών μυστικών στις ΗΠΑ

Ο στρατηγός Ζανγκ Γιουσία κατηγορείται για διαρροή δεδομένων σχετικά με πυρηνικά όπλα από την Κίνα στις ΗΠΑ και για δωροδοκία ατόμου που προήχθη σε υπουργό Άμυνας. Καθαιρέθηκε ακόμα ένας στρατηγός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στο Βερολίνο οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση
Κόσμος 25.01.26

Πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στο Βερολίνο οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Βερολίνο σε διαμέρισμα του πέμπτου ορόφου σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης που έσπευσε με υποπολυβόλα και αυτόματα στο σημείο με πέντε τραυματίες,

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι γυναίκες στο περιθώριο της υγειονομικής περίθαλψης: Χάνουν 75 εκατ. χρόνια υγιούς ζωής ετησίως
6% των επενδύσεων 25.01.26

Οι γυναίκες στο περιθώριο της υγειονομικής περίθαλψης: Χάνουν 75 εκατ. χρόνια υγιούς ζωής ετησίως

Συνολικά, οι γυναίκες χάνουν περίπου 75 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής κάθε χρόνο – το οποίο ισοδυναμεί με μία εβδομάδα υγείας που χάνεται ανά γυναίκα ετησίως, σύμφωνα με μια νέα έκθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι
Μεσαίωνας 25.01.26

Μα πώς μπορεί κανείς να μισεί έναν σκαντζόχοιρο; Η σκοτεινή ιστορία πίσω από ένα αξιολάτρευτο ζωάκι

Σήμερα δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι ένα ζωάκι σαν τον σκαντζόχοιρο θα μπορούσε να προκαλεί φόβο ή μίσος. Κι όμως, πίσω από τη χαριτωμένη εικόνα του κρύβεται μια μακρά ιστορία προκαταλήψεων και διωγμών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-3: Πήρε τη ματσάρα και έβαλε… φωτιά στην κορυφή

Με γκολάρες και εξαιρετικό ποδόσφαιρο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε τις απαντήσεις στα… κόρνερ της Άρσεναλ, τη νίκησε με 3-2 στο Λονδίνο και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου.

Σύνταξη
Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα
Έτοιμος! 25.01.26

Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα

Με ένα απρόσμενο τεχνικό ζήτημα ήρθε αντιμέτωπος ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου, στις 25 Ιανουαρίου, στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται στην Αθήνα.

Σύνταξη
Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
Κόσμος 25.01.26

Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στη Συρία ανθρωπιστική βοήθεια έχει φτάσει ήδη στο Κομπάνι και αναμένεται στην επαρχία Χασάκα σε περιοχές όπου οι Κούρδοι είναι περικυκλωμένοι.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

