Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σαρώσουν όλη τη χώρα – Οι «επικίνδυνες» ώρες στην Αττική

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα 26/01 από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ενώ θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, τη Δευτέρα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, σταδιακά στην Ανατολική Στερεά, στη Νότια και Ανατολική Πελοπόνησο, στην Εύβοια, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Κρήτη, στις Κυκλάδες από το μεσημέρι στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάννησα.

Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις σε νησιωτικά τμήματα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανόν σε περιοχές της Βορειοανατολικής Πελοπονήσου και της Νότιας Αττικής.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Στην Αττική

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στην Αττική προβλέπεται να σημειωθούν, από το πρωί μέχρι νωρίς το απόγευμα, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία με τα πλημμυρικά φαινόμενα όπως η Γλυφάδα και η Βάρη έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να ενημερωθούν οι Αρχές από τους επιστήμονες για τις περιοχές όπου θα είναι πιο ισχυρά τα φαινόμενα με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στους παρακάτω χάρτες, παρουσιάζονται τα εκτιμώμενα ύψη βροχόπτωσης σε δυο χρονικά στιγμιότυπα της Δευτέρας 26/01.