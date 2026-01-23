Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών για την προτεραιότητα

Απίστευτο περιστατικό στη μέση του δρόμου στη Λυκόβρυση όταν δυο οδηγοί τσακώθηκαν άγρια, ενώ άρχισαν να λογομαχούν για το ποιος είχε προτεραιότητα.

Όλα έγιναν γύρω στις 12 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026, στην έξοδο της γέφυρας προς Λυκόβρυση, όταν δυο οδηγοί άρχισαν να πλακώνονται στη μέση του δρόμου.

Ένας οδηγός φορτηγού και ένας από κλούβα, κατέβηκαν από τα οχήματά τους και πιάστηκαν στα χέρια: βρισιές, κλωτσιές, μπουνιές στη μέση του δρόμου.

Η απίστευτη αιτία για τον καυγά

Αιτία του καβγά ήταν… ποιος έχει προτεραιότητα. Οι οδηγοί είχαν κολλήσει σε έναν στενό δρόμο και κανείς δεν έκανε πίσω, με αποτέλεσμα η κατάσταση να βγει γρήγορα εκτός ελέγχου.

Το σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν είναι ένας κόμβος όπου καθημερινά γίνεται χαμός. Δεν υπάρχουν φανάρια και σήματα και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.

Την ώρα που ο άγριος καβγάς ήταν σε εξέλιξη, άλλοι οδηγοί που κόλλησαν στο σημείο δεν έμειναν απαθείς.