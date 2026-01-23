Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών για την προτεραιότητα
Οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε καβγά στη μέση του δρόμου, έπειτα από διαφωνία για την προτεραιότητα.
- Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
- Εντοπίστηκε στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί – Συνελήφθησαν 3 νεαροί από την Αίγυπτο
- Φρίκη στη Βρετανία: Διαμέλισε την σύντροφό της και την έβαλε σε σακούλες σκουπιδιών
- «Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»
Απίστευτο περιστατικό στη μέση του δρόμου στη Λυκόβρυση όταν δυο οδηγοί τσακώθηκαν άγρια, ενώ άρχισαν να λογομαχούν για το ποιος είχε προτεραιότητα.
Όλα έγιναν γύρω στις 12 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου 2026, στην έξοδο της γέφυρας προς Λυκόβρυση, όταν δυο οδηγοί άρχισαν να πλακώνονται στη μέση του δρόμου.
Ένας οδηγός φορτηγού και ένας από κλούβα, κατέβηκαν από τα οχήματά τους και πιάστηκαν στα χέρια: βρισιές, κλωτσιές, μπουνιές στη μέση του δρόμου.
Η απίστευτη αιτία για τον καυγά
Αιτία του καβγά ήταν… ποιος έχει προτεραιότητα. Οι οδηγοί είχαν κολλήσει σε έναν στενό δρόμο και κανείς δεν έκανε πίσω, με αποτέλεσμα η κατάσταση να βγει γρήγορα εκτός ελέγχου.
Το σημείο όπου σημειώθηκε το συμβάν είναι ένας κόμβος όπου καθημερινά γίνεται χαμός. Δεν υπάρχουν φανάρια και σήματα και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
Την ώρα που ο άγριος καβγάς ήταν σε εξέλιξη, άλλοι οδηγοί που κόλλησαν στο σημείο δεν έμειναν απαθείς.
- Καιρός: Έρχονται αφρικάνικη σκόνη και λασποβροχές – Χιόνια στα ορεινά
- Λυκόβρυση: Άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών για την προτεραιότητα
- Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»
- Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
- Φλερτ διαρκείας μεταξύ Ρεάλ και Ρόδρι
- Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
- ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
- Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις