Το πάτωμα ενός διαμερίσματος στο Παρίσι κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός πολυπληθούς πάρτι το Σαββατοκύριακο, τραυματίζοντας σοβαρά ένα άτομο και προκαλώντας ελαφρά τραύματα σε περίπου 15 άλλα, όπως αναφέρθηκε από την αστυνομία, τις υπηρεσίες διάσωσης και την εισαγγελία την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Το πάτωμα του διαμερίσματος στον πέμπτο όροφο κατέρρευσε κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης περίπου 50 ατόμων το βράδυ του Σαββάτου στο 11ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, ανέφεραν.

Ένα άτομο υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, αλλά ανανήφθηκε και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα, σύμφωνα με την Le Monde.

Άλλα 15 άτομα έλαβαν επίσης ιατρική περίθαλψη για τα τραύματά τους, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού.

Un appartement du 5e étage d’un immeuble situé rue Amelot, dans le 11e arrondissement, s’est effondré sur un autre du 4e étage cette nuit. Une vingtaine de personnes sont blessées Sur place, des constatations sont faites dans le logement. @actufrparis #Paris #pompiers #logement pic.twitter.com/tHsnWLpRM4 — Antoine Grotteria (@AntoineGROTTER1) January 18, 2026

Αναζητείται η αιτία της καταστροφής

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ομάδες διάσωσης στήριξαν τον τέταρτο όροφο για να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές, αλλά ότι η συνολική δομή του κτιρίου παρέμεινε άθικτη.

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, η κατάρρευση ήταν «δομική» και δεν σχετίζεται με διαρροή αερίου, όπως ανέφερε πυροσβεστική υπηρεσία του Παρισιού. Κινητοποιήθηκαν περίπου 145 πυροσβέστες με 45 οχήματα, καθώς και πολυάριθμα ασθενοφόρα.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια των τραυματισμών. Οι έρευνες συνεχίζονται», ανέφερε η εισαγγελία του Παρισιού. Την Κυριακή το πρωί, ο δρόμος άνοιξε ξανά για την κυκλοφορία.

Το Παρίσι έχει πυκνότητα περίπου 20.000 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, με τους Παριζιάνους να ζουν συχνά σε στενά διαμερίσματα λόγω των υψηλών ενοικίων.