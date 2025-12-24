Τρεις νεκροί από κατάρρευση οροφής σε εταιρεία στη Σλοβακία
Στην εγκατάσταση της εταιρείας στη Σλοβακία βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες όταν κατέρρευσε η οροφή
Τρεις άνδρες έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή εγκατάστασης στην επιχείρηση όπου εργάζονταν, στην ανατολική Σλοβακία, μετέδωσε χθες Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων TASR.
Τα πτώματα των ανδρών ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια· τέταρτος εργαζόμενος βρέθηκε ζωντανός και διακομίστηκε σε νοσοκομεία με σοβαρά τραύματα, εξήγησε το πρακτορείο επικαλούμενο την πυροσβεστική.
Κατά την αστυνομία, στην εγκατάσταση βρίσκονταν σε εξέλιξη οικοδομικές εργασίες όταν κατέρρευσε η οροφή.
Οι τρεις νεκροί ήταν 23, 31 και 41 ετών.
Το δυστύχημα έγινε το απόγευμα στη Βέλκε Καπούσανι, πόλη περίπου 83.000 κατοίκων, σε απόσταση κάπου 370 χιλιομέτρων ανατολικά από την Μπρατισλάβα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε ώρες. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.
