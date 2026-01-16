Ορισμοί διαιτητών: Συμπτώσεις, ασυλία και ανεξήγητες επιλογές

Μια ματιά και μόνο στους ορισμούς των διαιτητών της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους αγώνες να διεξάγονται Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα (17-19/1) μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα. Βλέπουμε συμπτώσεις (;), βλέπουμε παραδείγματα ασυλίας διαιτητών και κάποιες ανεξήγητες επιλογές από τον Λανουά και τον Βαλέρι. Αυτό ισχύει σχεδόν σε κάθε αγωνιστική, όμως επειδή έχουμε μπροστά ματς την 17η θα ασχοληθούμε με αυτή.

Άλλωστε, στους ορισμούς της 17ης αγωνιστικής υπάρχει το κορυφαίο των κορυφαίων! Ακούει στο όνομα Ματέι Γιούγκ, ο οποίος είναι ο Σλοβένος VAR που ορίστηκε στο παιχνίδι Κυπέλλου Betsson Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ με διαιτητή τον Τσακαλίδη (Χαλκιδικής) και ακολούθησε ορισμός του στο ντέρμπι της Κυριακής (18/1) ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, με διαιτητή τον συμπατριώτη του Ομπρένοβιτς. Από όσα θυμόμαστε, ποτέ στο παρελθόν ξένος διαιτητής (ακόμη και ξένος VAR) δεν ορίστηκε πρώτα Τετάρτη και μετά Κυριακή. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο AVAR του Γιουγκ είναι άλλος, καθώς στο ματς Κυπέλλου ήταν ο Μάτκοβιτς και στο ντέρμπι πρωταθλήματος θα είναι ο Χαλίλοβιτς. Τόσο ο Μάτκοβιτς όσο και ο Χαλίλοβιτς είναι Σλοβένοι, συμπατριώτες του Γιούγκ.

Εφόσον… επιστρέψαμε στον Γιούγκ δεν θα είχε άδικο αν ο Σλοβένος διεθνής VAR δεν επέστρεψε στη χώρα του και έμενε στην Ελλάδα για διακοπές. Γιατί να κάνει άδικο κόπο; Το όρισαν δυο φορές με… σερί (Τετάρτη, Κυριακή) που αποτελεί χρονικό ρεκόρ, χωρίς να είναι διαιτητής από χώρα με προηγμένο πρωτάθλημα!

Πάμε στους Κουμπαράκη (Κυκλάδων), Τζήλο (Λάρισας). Έχουν το κοινό της ασυλίας και ορίστηκαν VAR και AVAR, αντίστοιχα, στο παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΟΦΗ! Ο Τζήλος έπρεπε να τιμωρηθεί λόγω του προηγούμενου αγώνα πρωταθλήματος του ΟΦΗ. Ηταν διαιτητής στο ματς της Κυριακής (11/1), ήταν στο ένα μέτρο και έπρεπε να βγάλει απευθείας κόκκινη κάρτα (57΄) στον Τσίκο που πάτησε τον Νους. Όμως, ο ρέφερι έβγαλε κίτρινη (αν και επρόκειτο για φάση ορισμός του κανονισμού) και αναβάθμισε την κάρτα σε κόκκινη μετά από κλήση στο VAR (Κουμπαράκης). Δεν έχει σημασία αν διόρθωσε το λάθος μέσω VAR, για τέτοιες περιπτώσεις προβλέπεται τιμωρία και ο Λανουά έχει στείλει στο «ψυγείο» διαιτητές.

Ο Κουμπαράκης (Κυκλάδων) δήθεν «ειδικός» του VAR έπρεπε να είναι στο σπίτι του για τα λάθη που έχει κάνει φέτος. Στις πρώτες αγωνιστικές τιμωρήθηκε για δυο ματς, όμως τελευταία έχει «κάρτα ασυλίας». Δεν τιμωρήθηκε αν και στο ματς της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Βόλος-Κηφισιά 1-1, στο 40’ ο Τσακαλίδης έκανε μεγάλο λάθος δίνοντας πέναλτι υπέρ του Βόλου σε βουτιά του Λάμπρου, καθώς ο Σόουζα δεν τον ανέτρεψε. Αντί ο VAR Κουμπαράκης να τον καλέσει σε ανασκόπηση της φάσης, κακώς συμφώνησε με την απόφαση του Τσακαλίδη που επίσης δεν τιμωρήθηκε! Επίσης, στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Κηφισιά 1-1, με διαιτητή τον Ευαγγέλου (Αθηνών), δεν έδωσαν πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων».

Ακόμη, παραμένει άγνωστο με ποια κριτήρια δίνονται στους διαιτητές διπλοί ορισμοί. Ενόψει της 17ης αγωνιστικής τα παραδείγματα δεν είναι πολλά, όμως υπάρχουν: Από δυο ορισμούς πήραν οι Τζήλος (VAR και AVAR) και Φωτιάς (4ος και AVAR).