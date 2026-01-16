Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Σημαντική χρηματοδότηση ύψους 266.792,00 € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τον Δήμο Τήνου που αφορά την εγκατάσταση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης σε παραλίες του νησιού για άτομα με κινητικές και άλλες δυσκολίες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της -μεταξύ άλλων- η δημοτική Αρχή της Τήνου «μέσα από τη συγκεκριμένη επένδυση, τέσσερις από τις κεντρικότερες παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες για όλους, προσφέροντας στους συμπολίτες και τους επισκέπτες μας με κινητικά προβλήματα την αυτονομία και τον σεβασμό που δικαιούνται».

Οι τέσσερις παραλίες που αναβαθμίζονται ριζικά για τα ΑμεΑ είναι:

Ο Άγιος Φωκάς

​Τα Κιόνια

​Η Σταφίδα

​Το Λαούτι

​Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, ντουζιέρες και χώρους σκίασης.

Ο Δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς δήλωσε σύμφωνα με την ανακοίνωση:

​«Η Τήνος βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής συμπερίληψης. Η εξασφάλιση μιας ακόμη χρηματοδότησης για τον Δήμο μας είναι το αποτέλεσμα μεθοδικής δουλειάς, αλλά κυρίως της δέσμευσής μας να χτίσουμε έναν τόπο φιλικό προς τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Ο προβληματισμός μας για τις δυσκολίες που συναντούν οι συμπολίτες μας στην καθημερινότητά τους μετατρέπεται σε έργο πνοής. ​Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά την Υπουργό Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, για την άψογη συνεργασία μας και την άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημά μας.

Με τη στήριξή της, τέσσερις παραλίες της Τήνου γίνονται προσβάσιμες για όλους, αποδεικνύοντας ότι για εμάς ο σεβασμός στον άνθρωπο και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν τη ζωή κάθε ανθρώπου στο νησί μας.»