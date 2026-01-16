Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

Σε τροχιά οριστικής επίλυσης εισέρχεται μια πολεοδομική εκκρεμότητα δεκαετιών για την Ανατολική Καλαμάτα, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 150/2025 γνωμοδότησή του, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμάτας.

Η πολεοδομική μελέτη, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, χώρων στάθμευσης, παιδικών χαρών και ζωνών πρασίνου. Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές κοινωφελείς υποδομές, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, βρεφονηπιακός και παιδικός σταθμός, σχολικές μονάδες και βιβλιοθήκη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιβαλλοντική θωράκιση της περιοχής, με την επικύρωση της οριοθέτησης έντεκα υδατορεμάτων και τη διασφάλιση της φυσικής τους λειτουργίας, καθώς και με μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόβλεψη ζωνών πρασίνου. Οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κρίθηκαν συμβατοί με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας.

Επόμενα στάδια

Ο Δήμος Καλαμάτας επισημαίνει στην ανακοίνωση του ότι, το ΣτΕ επισημαίνει επιμέρους τεχνικές παρατηρήσεις, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν στο επόμενο στάδιο, χωρίς να αναιρούν τον πυρήνα της έγκρισης. Επόμενο βήμα αποτελεί η έκδοση και δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος

«Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την οργανωμένη ανάπτυξη της Παραλίας Βέργας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών, ενισχύοντας τον συνολικό αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας» αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Καλαμάτας