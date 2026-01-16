newspaper
16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας
Αυτοδιοίκηση 16 Ιανουαρίου 2026 | 16:59

Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

Η πολεοδομική μελέτη καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει μεταξύ άλλων ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων.

Σε τροχιά οριστικής επίλυσης εισέρχεται μια πολεοδομική εκκρεμότητα δεκαετιών για την Ανατολική Καλαμάτα, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε με την υπ’ αριθμ. 150/2025 γνωμοδότησή του, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμάτας.

Η πολεοδομική μελέτη, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, χώρων στάθμευσης, παιδικών χαρών και ζωνών πρασίνου. Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές κοινωφελείς υποδομές, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, βρεφονηπιακός και παιδικός σταθμός, σχολικές μονάδες και βιβλιοθήκη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιβαλλοντική θωράκιση της περιοχής, με την επικύρωση της οριοθέτησης έντεκα υδατορεμάτων και τη διασφάλιση της φυσικής τους λειτουργίας, καθώς και με μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόβλεψη ζωνών πρασίνου. Οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κρίθηκαν συμβατοί με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας.

Επόμενα στάδια

Ο Δήμος Καλαμάτας επισημαίνει στην ανακοίνωση του ότι, το ΣτΕ επισημαίνει επιμέρους τεχνικές παρατηρήσεις, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν στο επόμενο στάδιο, χωρίς να αναιρούν τον πυρήνα της έγκρισης. Επόμενο βήμα αποτελεί η έκδοση και δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος

«Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την οργανωμένη ανάπτυξη της Παραλίας Βέργας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών, ενισχύοντας τον συνολικό αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας» αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας.

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο
Φόρος τιμής 16.01.26

Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα τιμήσουν τα 200 χρόνια της ηρωικής Εξόδου με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια
Ατμόσφαιρα 16.01.26

Πάνω από τα όρια τα αιωρούμενα σωματίδια στη Λάρισα σύμφωνα με την Περιφέρεια

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοίνωσε τις μετρήσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 στη Λάρισα και υπάρχει πρόβλημα.

Σύνταξη
Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Ενώνουν δυνάμεις 15.01.26

Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Το Μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποστήριξη στη σύνταξη τοπικών σχεδίων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση στελεχών και ενίσχυση του εθελοντισμού.

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό
Επόμενες κινήσεις 14.01.26

ΚΕΔΕ: Πρώτη συνεδρίαση για το 2026 με επίκεντρο τη χρηματοδότηση των Δήμων και τον αθλητισμό

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου έθεσε τα βασικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης ενώ παρουσιάστηκε το ψηφιακό σύστημα για τους αθλητικούς χώρους των Δήμων από τον Αναπληρωτή Υπουργό Γιάννη Βρούτση.

Σύνταξη
Επίσκεψη του Πρέσβη της Κίνας στον Δήμαρχο Σπάρτης
Διεθνής σχέσεις 14.01.26

Επίσκεψη του Πρέσβη της Κίνας στον Δήμαρχο Σπάρτης

Ο Πρέσβης της Κίνας προσκάλεσε τον Δήμαρχο Σπάρτης να συμμετάσχει η Σπάρτη στις παγκόσμιες τουριστικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Κίνα, απευθύνοντάς του πρόκληση να επισκεφτεί το Πεκίνο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά με τις δέουσες τιμές την Μέλπω Ζαρόκωστα – «Ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια»
Πικρό αντίο 16.01.26

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά με τις δέουσες τιμές την Μέλπω Ζαρόκωστα – «Ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια»

Η Μέλπω Ζαρόκωστα «ήταν η πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία», έγραψε σε ανάρτηση της η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών Φίνος Φιλμ.

Σύνταξη
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Το πέρασμα του χρόνου 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 16.01.26

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία

Έγινε γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γυναικών στο πόλο, η οποία θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Σύνταξη
Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

Αναφορές για μαϊμούδες στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, AI εικόνες που μπέρδεψαν ακόμη και τις Αρχές και ένας Τζίμι Κίμελ σε ρόλο σχολιαστή συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει αστεία, αλλά λέει πολλά για την εποχή μας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ με την Ροδρίγκες επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα

Σύνταξη
Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης

«Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά δεν είναι ότι του ξέφυγε», τόνισε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας την επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών
ΠΑΣΟΚ 16.01.26

Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»
Κόσμος 16.01.26

Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»

Η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά το τελευταίο έτος στη Δυτική Όχθη. Οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν ενταθεί, ενώ ο στρατός επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία

Σύνταξη
Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους
Κόσμος 16.01.26

Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους

Οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα πέμπτο στην ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των διαταγών επαναπατρισμού που εκδόθηκαν και εκείνων που εκτελέστηκαν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών
Ελλάδα 16.01.26

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις του, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο, για τη βία κατά των υγειονομικών

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών

«Αποτελεί ένα όνειδος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπάθησε να αξιοποιήσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να στήσει το δικό της πελατειακό δίκτυο», είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν
Euroleague 16.01.26

Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν

Λορέντζο Μπράουν και Γουέινιεν Γκέιμπριελ έφυγαν σαν αποτυχημένοι από τον Παναθηναϊκό, αφού ο Εργκίν Αταμάν έκρινε ότι η ομάδα του χρειαζόταν κάτι καλύτερο στις θέσεις τους, ωστόσο αυτοί φρόντισαν να πάρουν αμέσως την εκδίκησή τους...

Σύνταξη
