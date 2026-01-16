Αδιανόητο περιστατικό: Έφηβος άρπαξε το αυτοκίνητο της μητέρας του – Επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά

Ένας 16χρονος επιχείρησε να εμβολίσει τα περιπολικά στον Πύργο. Όπως αποκαλύφθηκε, είχε πάρει το αυτοκίνητο της μητέρας και δεν σταμάτησε σε έλεγχο.

Σκηνές τρόμου σημειώθηκαν στον Πύργο Ηλείας, όταν 16χρονος πήρε χωρίς άδεια το αυτοκίνητο της μητέρας του και καταδιώχθηκε από την αστυνομία.

Όλα ξεκίνησαν όταν άνδρες της ΟΠΚΕ του έκαναν σήμα για έλεγχο, το οποίο αγνόησε αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και επιχειρώντας μάλιστα να εμβολίσει τα περιπολικά.

Τελικά, το όχημα ακινητοποιήθηκε μετά από μια ώρα καταδίωξης και συνελήφθησαν ο ανήλικος οδηγός και ο συνοδηγός του, ενώ η μητέρα του δήλωσε πως το αυτοκίνητο είχε αφαιρεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.