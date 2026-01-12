Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά
- Συνεχίζεται η αγωνία για την εξαφάνιση 16χρονης Λόρας - Τα social, το κινητό και το ενεχυροδανειστήριο
- Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε
- Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο μετά τον τραυματισμό αστυνομικού σε επίθεση με πέτρες
- Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
Στιγμές τρόμου έζησαν δύο γυναίκες, μια 97χρονη και η 59χρονη κόρη της, στο σπίτι τους στα Καμίνια, όταν εισέβαλαν τρεις κουκουλοφόροι και με την απειλή λοστού άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά.
Οι δράστες, 28χρονος ημεδαπός και 2 αλλοδαποί, ηλικίας 29 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς 4 περιπολικών της Άμεσης Δράσης που έσπευσαν στο σημείο μετά από σήμα που είχαν λάβει από το Κέντρο Άμεσης Δράσης.
Τράπηκαν σε φυγή αλλά συνελήφθησαν
Όλα έγιναν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (10-1-2026) όταν οι 3 δράστες εισέβαλαν στο σπίτι φορώντας κουκούλες full-face και με την απειλή λοστού σε βάρος της 97χρονης και της κόρης της, αφαίρεσαν 24.200 ευρώ, 2.200 δολάρια Η.Π.Α. και πλήθος κοσμημάτων και διέφυγαν.
Στη θέα των αστυνομικών οι 3 κατηγορούμενοι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή και μετά από καταδίωξη οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων – Νέου Φαλήρου για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Πέταξε τσαντάκι με τα κλοπιμαία
Κατά τη διάρκεια της πεζής καταδίωξης, ο 29χρονος αλλοδαπός απέρριψε τσαντάκι το οποίο περιείχε τα χρηματικά ποσά και πλήθος κοσμημάτων που μόλις είχαν αφαιρέσει από την οικία της 97χρονης, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε κουκούλα full-face και στο εσώρουχο του 18χρονου επιμελώς κρυμμένο το χρηματικό ποσό των 380 ευρώ.
Τα κατασχεθέντα κλοπιμαία αποδόθηκαν άμεσα στην 97χρονη.
Επιπρόσθετα, κατά τον έλεγχό των οικιών των κατηγορούμενων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διαρρηκτικά εργαλεία ενώ στην οικία του 29χρονου εντοπίστηκε 24χρονος αλλοδαπός που κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
- «Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
- Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
- Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον
- Την παραίτηση Καρυστιανού ζήτησε με email το ΔΣ του Συλλόγου Τεμπών
- Εξαφάνιση, δηλητήριο, προδοσία: Πενήντα χρόνια μετά το θάνατο της, η Άγκαθα Κρίστι είναι αίνιγμα
- Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
- «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις