Δήμος έθεσε σε λειτουργία ενεργειακά αυτόνομο δορυφορικό σύστημα πολιτικής προστασίας

Σε πιλοτική εφαρμογή βρίσκεται στην Αργιθέα ένα ενεργειακά αυτόνομο δορυφορικό σύστημα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, το οποίο αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας, το σύστημα παρουσιάζει σταθερή και αξιόπιστη απόδοση, καλύπτοντας βασικές ανάγκες επικοινωνίας και συντονισμού σε περιπτώσεις κρίσεων ή ακραίων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η σταδιακή επέκτασή του σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες από πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρέασαν την περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη ειδικών λύσεων για ορεινούς δήμους, όπου οι παραδοσιακές υποδομές συχνά δεν επαρκούν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Ο Δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική του ανάρτηση: «Στην Αργιθέα έχουμε μάθει να μην περιμένουμε τις λύσεις, αλλά να τις δημιουργούμε. Οι καταστροφές του «Ιανού» και του «Daniel» μάς δίδαξαν ότι οι ορεινές περιοχές χρειάζονται ειδικές προσεγγίσεις και την αξιοποίηση της υψηλής τεχνολογίας για να προστατευτούν αποτελεσματικά.

Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Δήμος Αργιθέας δημιουργεί ένα πλήρως ενεργειακά αυτόνομο και ανεξάρτητο δίκτυο έκτακτης ανάγκης. Δεν πρόκειται για μια ακόμα «καινοτομία βιτρίνας», αλλά για μια ουσιαστική υποδομή που μπορεί να σώσει ζωές!

Είναι ένα σύγχρονο μοντέλο πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα, που μετά την πλήρη εφαρμογή του, είναι δυνατόν να αποτελέσει οδηγό για όλη την ελληνική αυτοδιοίκηση και να ενισχύσει πραγματικά την πολιτική προστασία της χώρας.

Είμαι πεπεισμένος πως όταν η τεχνολογία χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να γίνει ασπίδα διάσωσης του τόπου μας και των ανθρώπων του.

Και αυτό ακριβώς επιχειρούμε να επιτύχουμε σήμερα στην Αργιθέα. Εξάλλου, πάντα πίστευα ότι η αυτοδιοίκηση μπορεί να πρωτοπορήσει και να βρει καινοτόμες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας όπως η κλιματική κρίση, οι οποίες ξεπερνούν στην πράξη οποιαδήποτε γεωγραφικά και τεχνολογικά εμπόδια»

