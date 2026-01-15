Είναι 11 σκυλάκια που δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν με τίποτα στον δρόμο καθώς κάποια μεγάλωσαν μέσα στο καταφύγιο του Δήμου Καρδίτσας και άλλα είναι φοβικά. Ανάμεσά τους, υπάρχουν και εκείνα που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή τα εγκατέλειψαν.

Όταν, λοιπόν, ο Δήμος Καρδίτσας πληροφόρησε τους εθελοντές ότι πρόκειται να επιστρέψει στον δρόμο σκυλάκια, η εθελόντρια, Πέπη Παπατσώρη – Τίκα, αποφάσισε να πάρει στο κτήμα της – Pepis Strays House (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία)-, αυτά τα 11 σκυλάκια.

Να ανοίξουμε μία παρένθεση για να πούμε ότι στο κτήμα – έκτασης 11 στρεμμάτων- η κα Παπατσώρη – Τίκα φιλοξενεί 100 σκύλους όλων των ηλικιών και 25 γατούλες.

Όλα τα σκυλάκια είναι στειρωμένα, εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα και έχουν τσιπάκι.

Επίσης, για όλα τα σκυλάκια έχει φροντίσει να έχουν τα σπιτάκια τους, έτσι, ώστε να προφυλάσσονται από τις καιρικές συνθήκες. Ο εξωτερικός χώρος είναι περιφραγμένος για την ασφάλειά τους, αλλά τους δίνεται και η δυνατότητα να είναι ελεύθερα, να τρέχουν και να παίζουν μεταξύ τους.

Αφού, λοιπόν, η εθελόντρια συζήτησε με τον δήμαρχο – τα έξοδα της περίφραξης θα καλυφθούν από τον δήμο-, τα σκυλάκια μεταφέρθηκαν στο κτήμα Pepis Strays House. Και άρχισαν οι εργασίες για τους νέους χώρους που θα φιλοξενηθούν τα 11 σκυλάκια.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η εθελόντρια ανέλαβε τη φροντίδα των σκύλων, αλλά και τη διαμόρφωση του χώρου, όπου θα κατοικήσουν. Δηλαδή, την κατασκευή των σπιτιών τους και του εξωτερικού χώρου, που θα έχει διαστάσεις 10 x 10 μέτρων.

Τα σκυλάκια στο νέο τους «σπίτι»

Όπως προαναφέραμε, πρόκειται για σκυλάκια που μπήκαν στο καταφύγιο κουτάβια και σήμερα μετρούν μόλις 12 μήνες ζωής ή είναι 1 ½ έτους. Είναι ψυχούλες, που δεν έχουν μάθει να ζουν στον δρόμο.

Επίσης, ενήλικα σκυλάκια που η υγεία τους χρειάζεται παρακολούθηση, φοβικά, ηλικιωμένα και ένα εγκαταλελειμμένο πολύ φοβικό Cane Corso. Περιπτώσεις που έχουν ανάγκη την ανθρώπινη βοήθεια.

«Τα κουτάβια είναι υπερβολικά διαχυτικά, το 14χρονο είναι φιλικό, ενώ το Cane Corso που το εγκατέλειψαν αυτοί που το είχαν, είναι πολύ φοβικό», περιγράφει η κα Παπατσώρη – Τίκα.

Όσο περνούν οι μέρες, τα φοβικά σκυλάκια αρχίζουν να ξεθαρρεύουν σιγά – σιγά. Αρχίζουν να νιώθουν ασφάλεια και την αστείρευτη αγάπη και φροντίδα της εθελόντριας.

Βοηθάμε – Υιοθετούμε

To Pepis Strays House έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από τροφές. Συνεισφέρουμε όσο μπορούμε γι’ αυτά τα αδέσποτα πλάσματα που ακόμα δεν έχουν βρει τον άνθρωπό τους.

Επικοινωνούμε με την κα Παπατσώρη – Τίκα μέσω:

● https://www.facebook.com/tikapepi

● email: zetapepis@gmail.com

Επίσης, μπορούμε να καλέσουμε τον αριθμό 6908.855.158.

Αν επιθυμούμε να προσφέρουμε κάποιο χρηματικό ποσό για τα αδεσποτάκια, που φιλοξενούνται στο Pepis Strays House, το καταθέτουμε στον παρακάτω λογαριασμό:

PEPIS STRAYS HOUSE (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία)

Δικαιούχος Λογαριασμού: Pepis strays house

Συνεταιριστική τράπεζα Καρδίτσας

BIC: STKAGRXXXX

Αρ.Λογ. 3010009289000-0

IBAN: GR3308900100003010009289000

Δεν ξεχνάμε ποτέ τα ζωάκια που ζουν σε καταφύγια, που περιπλανιούνται στους δρόμους και προσπαθούν να επιβιώσουν.

Δεν ξεχνάμε τους εθελοντές που «παλεύουν» για την ευζωία τους και τα υπέρογκα έξοδα που προσπαθούν να καλύψουν.

Υιοθετούμε υπεύθυνα αδεσποτάκια, που τόσο έχουν ανάγκη από μία ζεστή ανθρώπινη αγκαλιά.