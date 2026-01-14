Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά συνεχίζει, με εντατικούς ρυθμούς, το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που υλοποιεί σε ολόκληρη την πόλη, προχωρώντας αυτές τις ημέρες σε παρεμβάσεις σε κεντρικούς δρόμους του Νέου Φαλήρου, στη Γ’ Δημοτική Κοινότητα.

Συγκεκριμένα, ασφαλτοστρώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στις οδούς Ζερβού, Δημ. Φαληρέως, Ελ. Βενιζέλου και Εμμανουηλίδη, ενώ ήδη έχουν ολοκληρωθεί παρόμοιες παρεμβάσεις σε γειτονιές του Νέου Φαλήρου.

Στο σημείο των εργασιών βρέθηκαν σήμερα, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, προκειμένου να επιθεωρήσουν την πορεία των παρεμβάσεων.

Ο κ. Μώραλης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής, να ακούσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και να τους ενημερώσει για τον σχεδιασμό και τη συνέχεια του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου Πειραιά, οι εργασίες πραγματοποιούνται με ίδιους πόρους του Δήμου Πειραιά και εντάσσονται στο συνολικό σχέδιο βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του οδικού δικτύου.

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι ασφαλτοστρώσεις θα επεκταθούν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Πειραιά, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου και συστηματικού προγράμματος παρεμβάσεων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται βάσει προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, τη φθορά του οδοστρώματος και τις ανάγκες των γειτονιών. Παράλληλα, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι παρεμβάσεις να ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό, με τη μικρότερη δυνατή όχληση για οδηγούς και πεζούς.

Πιο ασφαλείς υποδομές

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Συνεχίζουμε αυτές τις ημέρες τις ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς δρόμους του Νέου Φαλήρου, ενώ σύντομα οι εργασίες θα επεκταθούν στις Α΄, Β΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες, καλύπτοντας κομβικά σημεία, αλλά και δρόμους σε κάθε γειτονιά της πόλης μας.

Για εμάς οι δρόμοι δεν είναι απλώς μια υποδομή, είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας και της ποιότητας ζωής των Πειραιωτών. Γνωρίζουμε καλά ότι δεν είναι το σύνολο των δρόμων στην κατάσταση που όλοι θα θέλαμε και παρά τη βελτίωση χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Στην κατεύθυνση αυτή, κάθε δρόμος που βελτιώνουμε σημαίνει πιο ασφαλείς υποδομές, πιο φιλικές γειτονιές και καλύτερη καθημερινότητα για όλους.

Μας ενδιαφέρει να ακούμε τους κατοίκους, να βλέπουμε από κοντά τις ανάγκες τους και να προχωράμε τα έργα με τρόπο που κάνει την πόλη μας πιο όμορφη, πιο καθαρή και πιο λειτουργική. Θέλουμε οι Πειραιώτες να νιώθουν ότι η πόλη τους αλλάζει καθημερινά προς το καλύτερο και ότι κάθε παρέμβαση, όσο μικρή κι αν φαίνεται, συμβάλλει σε έναν πιο σύγχρονο Πειραιά.

Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, ώστε ο Πειραιάς να είναι μια πόλη που αξίζει να ζει κανείς, όπου η καθημερινότητα γίνεται σταδιακά αλλά σταθερά πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ασφαλής για όλους».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αντώνης Μοραντζής, ανέφερε:

«Σε εξέλιξη βρίσκονται νέες ασφαλτοστρώσεις στον Πειραιά, στο Νέο Φάληρο, στη Γ’ Δημοτική Κοινότητα. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι παρεμβάσεις θα επεκταθούν και σε άλλες γειτονιές, σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με ίδιους πόρους του δήμου μας.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο το εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων. Στόχος μας είναι η σταδιακή και ουσιαστική αναβάθμιση του οδικού δικτύου σε ολόκληρη την πόλη, καθιστώντας τους δρόμους πιο ασφαλείς, λειτουργικούς και αντάξιους μιας σύγχρονης πόλης».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Πειραιά