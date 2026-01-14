Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος
Το άλσος της Παναγούδας παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Καβάλας για 20 χρόνια, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.
Ο Δήμος Καβάλας μπορεί να δημιουργήσει το νέο τοπόσημο της πόλης και ταυτόχρονα ένα νέο πόλο αναψυχής και πολιτισμού και μάλιστα στο φυσικό περιβάλλον.
Ειδικότερα, με απόφαση του Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ, Γιάννη Δελακουρίδη (Α.Π. 45219 – 12/1/2026), το άλσος της Παναγούδας παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Καβάλας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων του Δήμου Καβάλας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου, προκειμένου να το αναδείξει ως σημείο αστικού πρασίνου και αναψυχής, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση η διάρκεια παραχώρησης είναι για είκοσι (20) χρόνια
Συγκεκριμένα, το εν λόγω ακίνητο, συνολικής έκτασης 33.544 τ.μ., θα χρησιμοποιείται ως χώρος περιπάτου και διοργάνωσης συναυλιακών και θεατρικών εκδηλώσεων. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, απαγορεύονται ρητώς άλλες χρήσεις, όπως η λειτουργία αναψυκτηρίων, καφετεριών και αθλητικών εγκαταστάσεων.
Ο Δήμος Καβάλας αναλαμβάνει την περιφρούρηση, την πυρασφάλεια, τον καθαρισμό και την αποψίλωση του χώρου.
«Ο Δήμος Καβάλας επιθυμεί να ευχαριστήσει την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ για την παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος του άλσους της Παναγούδας, καθώς με τη στάση του καταδεικνύει πως αντιλαμβάνεται πλήρως αφενός μεν τα οφέλη για την τοπική κοινωνία από τη στενή συνεργασία των φορέων και αφετέρου την αναγκαιότητα ολοκληρωμένης παρέμβασης σε έναν από τους φυσικούς πνεύμονες της Καβάλας, μέσω της αξιοποίησης διαφόρων προγραμμάτων» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας.
Φωτογραφίες: Κώστας Σαραϊδάρης σύμφωνα με την πηγή https://www.facebook.com/Kavala.gov.gr
- Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)
- Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος
- «Πυρά» Φάμελλου: Οξύτατη η ανεπάρκεια Μητσοτάκη στο αγροτικό
- Ιράν: Ξεπέρασαν τις 2.400 οι νεκροί πολίτες – Κινδυνεύει με εκτέλεση ο διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί
- Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
- Σαράντος Καργάκος: Τ’ Αρχαία μάς πέφτουνε βάρος
- Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
- Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Πειραιά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις