Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος

Ο Δήμος Καβάλας μπορεί να δημιουργήσει το νέο τοπόσημο της πόλης και ταυτόχρονα ένα νέο πόλο αναψυχής και πολιτισμού και μάλιστα στο φυσικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, με απόφαση του Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ, Γιάννη Δελακουρίδη (Α.Π. 45219 – 12/1/2026), το άλσος της Παναγούδας παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Καβάλας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων του Δήμου Καβάλας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Δήμου, προκειμένου να το αναδείξει ως σημείο αστικού πρασίνου και αναψυχής, προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση η διάρκεια παραχώρησης είναι για είκοσι (20) χρόνια

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ακίνητο, συνολικής έκτασης 33.544 τ.μ., θα χρησιμοποιείται ως χώρος περιπάτου και διοργάνωσης συναυλιακών και θεατρικών εκδηλώσεων. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, απαγορεύονται ρητώς άλλες χρήσεις, όπως η λειτουργία αναψυκτηρίων, καφετεριών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ο Δήμος Καβάλας αναλαμβάνει την περιφρούρηση, την πυρασφάλεια, τον καθαρισμό και την αποψίλωση του χώρου.

«Ο Δήμος Καβάλας επιθυμεί να ευχαριστήσει την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ για την παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος του άλσους της Παναγούδας, καθώς με τη στάση του καταδεικνύει πως αντιλαμβάνεται πλήρως αφενός μεν τα οφέλη για την τοπική κοινωνία από τη στενή συνεργασία των φορέων και αφετέρου την αναγκαιότητα ολοκληρωμένης παρέμβασης σε έναν από τους φυσικούς πνεύμονες της Καβάλας, μέσω της αξιοποίησης διαφόρων προγραμμάτων» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Καβάλας.

Φωτογραφίες: Κώστας Σαραϊδάρης σύμφωνα με την πηγή https://www.facebook.com/Kavala.gov.gr