Πύργος: Νέα πνοή στο πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο του Κούβελου

Να δώσει μια νέα πνοή στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Πάρκο του Κούβελου επιχειρεί ο Δήμος Πύργου, με το έργο βελτίωσης και αναβάθμισης των εκεί υφιστάμενων υποδομών, προϋπολογισμού 1.310.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον δήμο.

Το εργοτάξιο, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Βασίλη Παναγόπουλο και τον διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Άγγελο Τσίκα. Κατά την επίσκεψη έγινε ενημέρωση για την εξέλιξη του έργου, το οποίο περιλαμβάνει επισκευαστικές και κατασκευαστικές εργασίες επί του κτιρίου, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου με δημιουργία γηπέδων, αναβάθμιση του χώρου περιπάτου, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, περίφραξη, χώρους πρασίνου, κ.α.

Ημικυκλικό ανοιχτό θέατρο

Κεντρικό στοιχείο των παρεμβάσεων στους υπαίθριους χώρους θα είναι ένα ημικυκλικό ανοιχτό θέατρο, χωρητικότητας 350 περίπου ατόμων, η κατασκευή του οποίου προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Ένα άλλο ιδιαίτερα ελκυστικό στοιχείο της εργολαβίας είναι η δημιουργία στεγασμένων χώρων για το τηλεσκόπιο και το πλανητάριο που θα λειτουργούν στο Πολιτιστικό Πάρκο Κούβελου, βάσει της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας.

Ο κ. Καννής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών, τονίζοντας ότι με το έργο αυτό και με την αποκατάσταση του κλειστού γυμναστηρίου του Κούβελου (υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 810.000 ευρώ και αναμένεται εντολή δημοπράτησης) θα αναβαθμιστεί σημαντικά η ανατολική πλευρά της πόλης.

*πηγή https://www.facebook.com/dimospyrgou