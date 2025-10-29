newspaper
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Ποιο Πανεπιστήμιο θέλει να φτιάξει τμήμα στο Δήμο Πύργου
Αυτοδιοίκηση 29 Οκτωβρίου 2025

Ποιο Πανεπιστήμιο θέλει να φτιάξει τμήμα στο Δήμο Πύργου

Ισχυροποιείται το αίτημα του Δήμου Πύργου για την παραχώρηση της ΣΕΤΤΗΛ. λόγω του ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Πατρών για τη λειτουργία Τμήματος στην συγκεκριμένη έκταση.

Σύνταξη
Ως μια δυνητικά εξαιρετικά πρόσφορη επιλογή για τη φιλοξενία Πανεπιστημιακού Τμήματος στον Πύργο χαρακτηρίζει την έκταση του πρώην στρατοπέδου της ΣΕΤΤΗΛ ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, λαμβάνοντας και σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (90644/24-10-2025 & 90648/24-10-2025 αντίστοιχα).

Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα των ουσιαστικών επαφών του Δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή, με τον κ. Μπούρα, στο πλαίσιο διεκδίκησης της δημιουργίας Πανεπιστημιακών Τμημάτων στον Πύργο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Πύργου, σε επιστολή που απέστειλε ο κ. Μπούρας προς τον κ. Καννή, αναφέρει:

«Στο πλαίσιο της εκφρασμένης βούλησης για ίδρυση της όγδοης Σχολής Ολυμπιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό τις προϋποθέσεις των υποδομών της στελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό (ΔΕΠ, διοικητικό και λοιπό προσωπικό) της χρηματοδότησης (Υπουργείο, Περιφέρεια, Τοπικοί φορείς), με δύο ακαδημαϊκά Τμήματα στην Ηλεία (που θα προσφέρουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών) και με έδρα την Αρχαία Ολυμπία, και λαμβάνοντας υπόψη την μελέτη της ΔΟΑ και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ανακύπτει ως κρίσιμη η εξασφάλιση κατάλληλων και λειτουργικών εγκαταστάσεων για τη στέγαση και την εύρυθμη λειτουργία της.

Υπό το πρίσμα αυτό, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και η έκταση του στρατοπέδου «Τχη (ΠΖ) Καραχάλιου Χρήστου» στον Πύργο Ηλείας (περίπου 100 στρέμματα και 4.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων), εφόσον αφενός περιέλθουν στον Δήμο Πύργου μετά την κατάργηση της λειτουργίας της Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνικών Τηλεπικοινωνίας (ΣΕΤΤΗΛ) και αφετέρου καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελούν μια δυνητικά εξαιρετικά πρόσφορη επιλογή για την φιλοξενία ενός εκ των δύο Τμημάτων της Σχολής.

Η προνομιακή τοποθεσία του χώρου εντός του αστικού ιστού της πόλης, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τόσο για εκπαιδευτικές δραστηριότητες όσο και για τη στέγαση και σίτιση φοιτητών.

Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος, κάτω από προϋποθέσεις, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος των υποδομών του Ιδρύματος στην περίπτωση λειτουργίας της όγδοης Σχολής».

Νέα επιστολή Καννή προς Υπουργό

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου Πύργου και «με αφορμή την παραπάνω θετική έκφραση του Πανεπιστημίου Πατρών για τη ΣΕΤΤΗΛ, ο Δήμαρχος Πύργου κ. Καννής απέστειλε νέα επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, γνωστοποιώντας του τη σημαντική αυτή εξέλιξη που ισχυροποιεί το αίτημα του Δήμου για παραχώρηση της έκτασης του πρώην στρατοπέδου στον Δήμο.

Στην επιστολή, ο κ. Καννής, αφού γνωστοποιεί τις προαναφερόμενες θέσεις του Πανεπιστημίιου Πατρών, εκφράζει την ελπίδα ότι το δίκαιο αίτημα του Δήμου, όπως έχει εκφραστεί από την υπ’ αριθμόν 192/2025 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, θα γίνει αποδεκτό. Δεν παρέλειψε δε να εκφράσει και την αγωνία του σχετικά με το επιτακτικό ζήτημα φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΕΤΤΗΛ από πιθανές λεηλασίες και φθορές».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Πύργου

