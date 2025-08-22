Δήμος Πύργου: Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για τις ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές
Με ανακοίνωση του ο Δήμος Πύργου ενημερώνει ότι ξεκινάει η διαδικασία των αιτήσεων για τις ζημιές που υπέστησαν οι πολίτες από τις πρόσφατες πυρκαγιές.
Ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων για την αποζημίωση των ζημιών των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές όπως ανακοίνωσε ο δήμος Πύργου.
Ειδικότερα, από την Δευτέρα 25 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 μπορούν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές σε Λατζόϊ και Ελαιώνα, που εκδηλώθηκαν 8//8/25 και 16/08/25 αντίστοιχα, να υποβάλλουν αίτηση για αποζημίωση των ζημιών που υπέστησαν από τις φωτιές στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στο Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο στην κεντρική πλατεία του Πύργου.
Οι αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά δεκτά από τις 9:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πολιτική Προστασία στο τηλέφωνο 26213-62415 και στην ιστοσελίδα του Δήμου: https://cityofpyrgos.gr/dimos-pyrgoy-xekinaei-i-ypovoli-aitiseon-gia-tis-zimies-apo-tis-prosfates-pyrkagies/
*φωτογραφία αρχείου
