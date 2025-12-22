Στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών παρουσιάστηκε η μελέτη για την κατασκευή και λειτουργία του Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης αναφέρθηκε, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της περιφέρειας, στη σημασία του έργου καθώς και το πως συνδυαστικά, είτε με τις άλλες μεγάλες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον ορεινό όγκο των Γρεβενών είτε με όσα βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή.

«Το Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για την ενίσχυση των πανεπιστημιακών και ερευνητικών υποδομών. Πρόκειται για ένα έργο που επενδύει στη γνώση και δημιουργεί προοπτικές με μακροχρόνιο όφελος για την περιοχή. Η Περιφέρεια στηρίζει με κάθε τρόπο την κατασκευή του, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την τοπική ανάπτυξη και τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο», τόνισε ο κ. Αμανατίδης.

Επίσης ο κ. Αμανατίδης κατέγραψε το χρονολόγιο των επόμενων ενεργειών σε σχέση με τη δημοπράτηση του έργου αλλά και την ολοκλήρωση του δρόμου πρόσβασης προς το Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο. Όπως ανέφερε η αύξηση του προϋπολογισμού του έργου κατά 2εκ. ευρώ θα καλυφθεί με συγκεκριμένες ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής.

Την παρουσίαση της μελέτης συντόνισε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» Γιάννης Παπαδόπουλος.

Σύμφωνα πάντα με την σχετική ανάρτηση της περιφέρειας, φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»-ΕΣΠΑ 2021-27 με προϋπολογισμό 12,6εκ. ευρώ.

