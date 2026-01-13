Δήμος της Αττικής τοποθετεί ηχοπετάσματα για τον περιορισμό της ηχορύπανσης

Σύντομα ολοκληρώνονται τα έργα κατασκευής των ηχοπετασμάτων στη Νέα Ζωή, ένα έργο που βρίσκεται πλέον στην τελική φάση της υλοποίησής του και αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες της περιοχής, όπως ενημέρωσε με σχετική του ανάρτηση ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης κ. Στράτος Σαραούδας. Οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, με σκοπό να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό.

Το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί σημαντική παρέμβαση στην περιοχή, διεκδικήθηκε και υλοποιείται χάρη στη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση. Η ολοκλήρωσή αναμένεται να φέρει σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς τοποθετούνται ηχοπετάσματα που θα συμβάλλουν στην μείωση του θορύβου από την κυκλοφορία των οχημάτων και άλλες πηγές.

Τι έγραψε ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας ανέφερε στην ανάρτηση του:

«Σύντομα παραδίδονται τα ηχοπετάσματα στη Νέα Ζωή. Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα έργα κατασκευής των ηχοπετασμάτων στη Νέα Ζωή. Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο διεκδικήσαμε και υλοποιείται με χρηματοδότηση της Περιφέρεια Αττικής.

Ένα έργο ουσιαστικής σημασίας, που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Μια ακόμη δέσμευσή μας που γίνεται πραγματικότητα και επιτέλους δίνει λύση σε ένα πάγιο αίτημα, σε μια ανάγκη ετών.Και συνεχίζουμε. Τα έργα δεν σταματούν εδώ»

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/stratos.saraoudas.7