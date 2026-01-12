Τρία νέα μικρά πάρκα στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκινά τη νέα χρονιά με την παράδοση τριών νέων «Πάρκων Τσέπης», ενισχύοντας το πράσινο σε επίπεδο γειτονιάς και δημιουργώντας μικρούς, προσβάσιμους δημόσιους χώρους ανάπαυσης και κοινωνικοποίησης μέσα στον πυκνό αστικό ιστό.

Πρόκειται για τα πάρκα που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Σαράφη, στην Α’ Δημοτική Κοινότητα, στη συμβολή των οδών Ιασωνίδου και Αγίου Δημητρίου, καθώς και στη Γ’ Δημοτική Κοινότητα, στη συμβολή των οδών Τζαχείλα και Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η κατασκευή των «Πάρκων Τσέπης» αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση του πρασίνου και την αναβάθμιση των κοινών χώρων, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. «Τα Πάρκα αξιοποιούν κοινόχρηστους χώρους, προσφέροντας νέες νησίδες πρασίνου που λειτουργούν ως «ανάσες» μέσα στην πόλη, ενώ συμβάλλουν στην αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, την κλιματική αναβάθμιση και την αύξηση της βιοποικιλότητας» όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων.

«Βελτίωση της ποιότητας ζωής»

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε μεταξύ άλλων: «Ξεκινάμε τη νέα χρονιά με την παράδοση των τριών πρώτων Πάρκων Τσέπης, με νέες παρεμβάσεις που αυξάνουν το πράσινο αποτύπωμα στον αστικό ιστό και βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητα στις γειτονιές. Ο δημόσιος χώρος και η ανάδειξή του παραμένει για εμάς απόλυτη προτεραιότητα καθώς συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει με πράξεις που έχουν ουσία και συνέχεια, με πρωτοβουλίες που στοχεύουν σε μια πόλη πιο όμορφη, πιο βιώσιμη, πιο ανθρώπινη, πιο φιλική για όλους».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Θεσσαλονίκης