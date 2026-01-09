Η Σπάρτη θωρακίζεται με 18 νέες αντιπυρικές ζώνες
Το αντικείμενο των εργασιών του Δήμου Σπάρτης αφορούσε στη δημιουργία 18 αντιπυρικών ζωνών, συνολικού εμβαδού 141,3 στρεμμάτων και μέσου πλάτους 10 μέτρων.
Με τη δημιουργία 18 αντιπυρικών ζωνών γύρω από κοινότητες, που βρίσκονται δίπλα σε δασικές εκτάσεις, επιχειρεί να θωρακίσει ο Δήμος Σπάρτης την περιουσία και τις υποδομές οικισμών σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, πρόκειται για την ολοκλήρωση του άξονα «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού με περιαστικά δάση», που υπάγεται στο Πρόγραμμα «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου, στόχος του οποίου είναι η αποτελεσματικότερη πυροπροστασία του αστικού ιστού δεδομένης της γειτνίασης αυτού με δάσος ή δασική έκταση.
Οι 18 ζώνες
Προς αυτή την κατεύθυνση το αντικείμενο των εργασιών αφορούσε στη δημιουργία 18 αντιπυρικών ζωνών, συνολικού εμβαδού 141,3 στρεμμάτων και μέσου πλάτους 10 μέτρων στα όρια του Δήμου Σπάρτης, αρμοδιότητας Δασαρχείου Σπάρτης και μέσης απόστασης έως 100 μέτρα από τα όρια των οικισμών: Αγριάνων, Αναβρυτής, Βαρβίτσας, Βασαρά, Βρεσθένων, Γκορίτσας, Καλυβίων Θεολόγου, Καρυών, Κονιδίτσας, Λογκανίκου, Μυστρά, Σοχάς, Τρύπης και Χρυσάφων, σύμφωνα και με την απόφαση έγκρισης της σχετικής Τεχνικής Έκθεσης από το Δασαρχείο Σπάρτης.
Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Σπάρτης, «δεδομένου ότι οι επεμβάσεις προσαρμόστηκαν στις επικρατούσες τοπογραφικές και βλαστητικές συνθήκες της κάθε περιοχής, οι εργασίες έγιναν τελικά σε συνολική έκταση 127,51 στρεμμάτων.
Περιελάμβαναν, συγκεκριμένα, τον καθαρισμό, την κλάδευση, την αραίωση και την απομάκρυνση των υπολειμμάτων των καθαρισμών για θρυμματισμό πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας.
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διάσπαση της συνέχειας της δασικής βλάστησης, με συνέπεια την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας των οικισμών».
*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Σπάρτης
