09.01.2026 | 15:25
Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε
Αυτοδιοίκηση 09 Ιανουαρίου 2026 | 16:40

Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε

«Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας»αναφέρει ο Δήμος Γρεβενών στο «προσκλητήριο βοήθειας» που εξέπεμψε.

Σύνταξη
A
A
Την βοήθεια όλων ζητάει ο Δήμος Γρεβενών προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που υπέστη σπίτι δημότη της περιοχής το οποίο κάηκε. Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου, που περιγράφει την δύσκολη κατάσταση του άτυχου δημότη της περιοχής:

«Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη η κατοικία 27χρονου συνδημότη μας, μόνιμου κατοίκου Καλλονής και κτηνοτρόφου βοοειδών, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τις ημέρες των εορτών.

Ο Δήμος Γρεβενών εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση προς τον άτυχο συνδημότη μας και βρίσκεται ήδη στο πλευρό του, προκειμένου να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην αποκατάσταση των ζημιών. Ωστόσο, το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Γρεβενών, κ. Κυριάκος Ταταρίδης, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα αλληλεγγύης προς κάθε Γρεβενιώτισσα και κάθε Γρεβενιώτη που έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει, έστω και με μια μικρή οικονομική ενίσχυση, στο έργο της αποκατάστασης.

Πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο που, με τη μόνιμη φυσική του παρουσία και τη δραστηριότητά του στον πρωτογενή τομέα, συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ζωής, της παραγωγής και της κοινωνικής συνοχής στην Καλλονή, ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Δήμου μας.

Η έμπρακτη αλληλεγγύη αποτελεί δύναμη και απόδειξη ότι η τοπική μας κοινωνία παραμένει ενωμένη και ανθρώπινη, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Γρεβενών

Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία της Μ.Ε.Β.Α. Άμφισσας
Διαχείριση απορριμμάτων 09.01.26

Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία της Μ.Ε.Β.Α. Άμφισσας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση έγκρισης του 1ου ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος διάθεσης πόρων από το τέλος ταφής, για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων.

Σύνταξη
Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα
Προσοχή 08.01.26

Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα

Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την περίφραξη γηπέδου στη Χαλκίδα με τον Δήμο Χαλκιδαίων να ζητάει από τούς πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύνταξη
Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Το αίτημα 08.01.26

Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές ζητάει ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Για τον Δήμο Μυτιλήνης η πιθανή κατάργησή των σχολικών επιτροπών θα μεταφέρει δυσανάλογη πίεση στις ήδη σοβαρά υποστελεχωμένες υπηρεσίες του, αναφέρει ο Δήμαρχος σε επιστολή του προς το ΥΠΕΣ.

Σύνταξη
