Δήμος Γρεβενών: Κάλεσμα αλληλεγγύης για δημότη του οποίου το σπίτι κάηκε

Την βοήθεια όλων ζητάει ο Δήμος Γρεβενών προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που υπέστη σπίτι δημότη της περιοχής το οποίο κάηκε. Ακολουθεί η ανακοίνωση του Δήμου, που περιγράφει την δύσκολη κατάσταση του άτυχου δημότη της περιοχής:

«Ολοκληρωτική καταστροφή υπέστη η κατοικία 27χρονου συνδημότη μας, μόνιμου κατοίκου Καλλονής και κτηνοτρόφου βοοειδών, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τις ημέρες των εορτών.

Ο Δήμος Γρεβενών εκφράζει τη βαθιά του συμπαράσταση προς τον άτυχο συνδημότη μας και βρίσκεται ήδη στο πλευρό του, προκειμένου να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην αποκατάσταση των ζημιών. Ωστόσο, το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο και καθιστά αναγκαία και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Γρεβενών, κ. Κυριάκος Ταταρίδης, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα αλληλεγγύης προς κάθε Γρεβενιώτισσα και κάθε Γρεβενιώτη που έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει, έστω και με μια μικρή οικονομική ενίσχυση, στο έργο της αποκατάστασης.

Πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο που, με τη μόνιμη φυσική του παρουσία και τη δραστηριότητά του στον πρωτογενή τομέα, συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της ζωής, της παραγωγής και της κοινωνικής συνοχής στην Καλλονή, ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Δήμου μας.

Η έμπρακτη αλληλεγγύη αποτελεί δύναμη και απόδειξη ότι η τοπική μας κοινωνία παραμένει ενωμένη και ανθρώπινη, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Γρεβενών