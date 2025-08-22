Γρεβενά: Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
Η φωτιά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα, στα Γρεβενά, φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό
- Νέο σόου - Ο Τραμπ μοίρασε πίτσα στους άνδρες της εθνοφρουράς που ανέπτυξε στην Ουάσιγκτον
- Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
- Έκτακτα μέτρα σήμερα λόγω κινδύνου πυρκαγιών – Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία
- ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα, στα Γρεβενά, στην τοποθεσία Κακοπλεύρι.
Η φωτιά ξέσπασε χθες, Πέμπτη 21 Αυγούστου, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο μέρος για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες και πέντε οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πέντε πεζοπόρα τμήματα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).
- Ευλογιά προβάτων: Έντονη διασπορά στη Δυτική Αχαΐα – Θανατώθηκαν 1.500 ζώα
- Πρωτοσέλιδο στην Α Bola ο Ιωαννίδης: «Βασικός υποψήφιος για τη Σπόρτινγκ» (pic)
- Κωνσταντίνος Βασάλος: Ερωτευμένος ξανά – ποια είναι η νέα αγαπημένη του
- Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν
- Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου από τροχαίο – Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
- Θεσσαλονίκη: Λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Έστηναν ενέδρες και με βία έκλεβαν χρήματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις