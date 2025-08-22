Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα, στα Γρεβενά, στην τοποθεσία Κακοπλεύρι.

Η φωτιά ξέσπασε χθες, Πέμπτη 21 Αυγούστου, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο μέρος για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες και πέντε οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πέντε πεζοπόρα τμήματα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).