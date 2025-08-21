Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα – Ξέσπασε σε δύσβατο σημείο από κεραυνό

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά κοντά στην Κρανιά.

Η φωτιά κατακαίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο. Επιτόπου έχουν φτάσει πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο ωστόσο είναι δύσκολη η προσέγγιση.

Από κεραυνό

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε από κεραυνό νωρίς το βράδυ.

Στο σημείο επιχειρούν 4 οχήματα με 15 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και ένα πεζοπορο τμήμα.