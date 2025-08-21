Φωτιά στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα – Ξέσπασε σε δύσβατο σημείο από κεραυνό
Η φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο που δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης
- Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα κάνει περιπολία στην Ουάσιγκτον μαζί με την αστυνομία και τον στρατό – «Θα βγω απόψε»
- Τα αυξημένα πρόστιμα στα οχήματα απογείωσαν τις πωλήσεις των αντιραντάρ – Επιτρέπονται ή όχι;
- Τεράστια η ζήτηση για ακίνητα στα ελληνικά νησιά – Πού εντοπίζονται αυξήσεις
- Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά κοντά στην Κρανιά.
Η φωτιά κατακαίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο. Επιτόπου έχουν φτάσει πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο ωστόσο είναι δύσκολη η προσέγγιση.
Από κεραυνό
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε από κεραυνό νωρίς το βράδυ.
Στο σημείο επιχειρούν 4 οχήματα με 15 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και ένα πεζοπορο τμήμα.
- Οι γερμανικές επιχειρήσεις θέλουν ο Μερτς να κάνει πράξη τις υποσχέσεις του
- Χώρες της Ευρώπης αναστέλλουν τις ταχυδρομικές αποστολές προς τις ΗΠΑ
- Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Συμβόλαια-γολγοθάς
- Οι ΗΠΑ ξεκινούν έρευνα για τις ανεμογεννήτριες ανοίγοντας τον δρόμο για νέους δασμούς
- «Είχα γράψει στα σχόλια ότι θέλω Έλληνα διανομέα» – Βίντεο με παραγγελία πελάτισσας προκαλεί σάλο [βίντεο]
- Γλυκόπικρη γεύση για την Ελλάδα: Μείωσε με την Τσεχία, πλησίασαν Νορβηγία και Πολωνία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις