Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Ελλάδα 21 Αυγούστου 2025 | 18:08

Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο σε περιοχή απέναντι από τη Μονή Πανορμίτη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο νησί της Σύμης, σε περιοχή απέναντι από τη Μονή Πανορμίτη.

Καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην προσέγγιση, κλήθηκαν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα που σταθμεύουν στη Ρόδο.

Το σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά


Σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, υπεύθυνο για την Πολιτική Προστασία Χρήστο Ευστρατίου, στην περιοχή επιχειρούν δασοκομάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και τα 3 Air tractor από τη Ρόδο.

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας
Ελλάδα 21.08.25

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας ο θάνατος του βουλευτή της ΝΔ διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου - Ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίες και ένας γιατρός που ήταν στην παραλία προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)
Γνωστός στις Αρχές 21.08.25

Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)

Στα πλάνα του βίντεο που ερεύνησε η Αστυνομία, φαίνεται ο ανήλικος να «χτυπάει» το σπίτι που είχε ξαναβάλει στο στόχαστρο - Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον Άγιο Δημήτριο και επιτέθηκε στη γυναίκα

Σύνταξη
Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ 21.08.25

Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Μύκονο ο CEO της Velocity - Υπέστη και έμφραγμα

Ο Τομ Γκρίνγουντ δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας μετά το τροχαίο - Γιατί το πλήρωμα του ελικοπτέρου της ιδιωτικής ασφάλισης αρνήθηκε να τον παραλάβει

Σύνταξη
Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι

Όταν μιλάμε για φοιτητική ζωή, κάνουμε λόγο για μια μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία. Αν και διαφέρει για τον καθένα, σίγουρα πρόκειται για μια περίοδο που τα έχει όλα: αξέχαστες αναμνήσεις εντός και εκτός φοιτητικού σπιτιού, νέες φιλίες, γέλια, μαζώξεις, εκδρομές, ξενύχτια, συζητήσεις έξω από το αμφιθέατρο, σημειώσεις, εξετάσεις.

Σύνταξη
Τέλος στο σίριαλ του Κουλούρη – Φεύγει από την Πόγκον για Σαουδική Αραβία!
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τέλος στο σίριαλ του Κουλούρη – Φεύγει από την Πόγκον για Σαουδική Αραβία!

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πολωνικού μέσου Goal.pl, ο Κουλούρης συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του σε σύλλογο της δεύτερης κατηγορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ
Κόσμος 21.08.25

Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρον Γουάιντεν έκανε αίτημα να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του συλλέκτη Λίον Μπλακ

Σύνταξη
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Αποκαλύψεις 21.08.25

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας
Αχαΐα 21.08.25

Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι «να ψάχνει εξιλαστήρια θύματα» για να τους φορτώσει τις δικές της ευθύνες για την καταστροφή

Σύνταξη
Φόροι: «Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους λένε οι πολίτες – O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα
Ευρωβαρόμετρο 21.08.25

«Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους φόρους λένε οι πολίτες - O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Οι φόροι αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας του κράτους. Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ είναι πρόθυμοι να αυξήσουν τους περιβαλλοντικούς φόρους και οι περισσότεροι υποστηρίζουν την καθιέρωση ενός ελάχιστου φόρου για τους υπερπλούσιους. Τι λένε οι Έλληνες;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ
On Field 21.08.25

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» της Νιούκαστλ με τον Ίσακ – Ετοιμάζει αδιανότητη πρόταση η Λίβερπουλ

Ο διεθνής στράικερ πήγε στο προπονητικό κέντρο της Νιούκαστλ, προπονήθηκε μόνος του και περιμένει τις εξελίξεις, την ώρα που οι «κόκκινοι ετοιμάζονται να σπάσουν το ρεκόρ μεταγραφής στην Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας
Ελλάδα 21.08.25

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας ο θάνατος του βουλευτή της ΝΔ διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου - Ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίες και ένας γιατρός που ήταν στην παραλία προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»
Μπάσκετ 21.08.25

Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη, Λευτέρης Αρβανίτης μίλησε EOK WebRadio για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ και την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019
Κόσμος 21.08.25

Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019

Το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης πρόκειται να ψηφίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που θα επιτρέπει στην Τουρκία να διεξάγει έρευνες στα ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας, γράφει το Bloomberg

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών
Διεθνής Οικονομία 21.08.25

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών

Σε τροχιά επισημοποίησης έχει μπει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ, με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη να αντιπροσωπεύει πρόοδο στις συζητήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025

Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
Το «σύνθημα» του Μέντι
On Field 21.08.25

Το «σύνθημα» του Μέντι

Το μεθαυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, είναι αυτό που απασχολεί τον προπονητή του Ολυμπιακού και ο Ισπανός έδωσε το σύνθημα στο Ρέντη…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα
Φωτιές 21.08.25

Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα

Οι εποχικοί πυροσβέστες, μέσω του Σωματείου τους, τονίζουν ότι ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με συνάδελφό τους στην πυρόπληκτη Πάτρα, ενώ αναδημοσιεύουν ρεπορτάζ του in

Σύνταξη
Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»
«Καρδιά του Σαράγεβο» 21.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»

Το κινηματογραφικό εγχείρημα του 1988 «Ο τελευταίος πειρασμός» στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Γουίλεμ Νταφόε, βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη του 1955.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
