Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο σε περιοχή απέναντι από τη Μονή Πανορμίτη
Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο νησί της Σύμης, σε περιοχή απέναντι από τη Μονή Πανορμίτη.
Καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην προσέγγιση, κλήθηκαν να συνδράμουν τα εναέρια μέσα που σταθμεύουν στη Ρόδο.
Το σημείο που εκδηλώθηκε η φωτιά
Σύμφωνα με τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, υπεύθυνο για την Πολιτική Προστασία Χρήστο Ευστρατίου, στην περιοχή επιχειρούν δασοκομάντος της 11ης ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και τα 3 Air tractor από τη Ρόδο.
