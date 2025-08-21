Φωτιά κοντά στην Πάτρα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα στην Αχαΐα - Για την κατάσβεση επιχειρούν και εναέρια μέσα
Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή κοντά στην Πάτρα. Συγκεκριμένα η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα στην Αχαΐα (εικόνα πάνω από tempo24).
Στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025
Δείτε βίντεο
