Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια – Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Εύβοια
- Ένας 18χρονος καρφώθηκε σε μπετόβεργα προσπαθώντας να διαφύγει από ομάδα νεαρών
- Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)
- Η Meta παγώνει τις προσλήψεις για ΑΙ μετά τις ξέφρενες σπατάλες
- Κρατική εφαρμογή επικοινωνίας θα έρχεται προεγκατεστημένη στα κινητά των Ρώσων
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Μαούνης Ευβοίας.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα, και έξι εναέρια μέσα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025
- «Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες
- Εκπαίδευση: Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;
- Βόλος: Ένας 18χρονος καρφώθηκε σε μπετόβεργα προσπαθώντας να διαφύγει από ομάδα νεαρών
- Λανουά: «Με ξένους διαιτητές και τη νέα σεζόν στα μεγάλα παιχνίδια»
- Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας
- Τα αυξημένα πρόστιμα στα οχήματα απογείωσαν τις πωλήσεις των αντιραντάρ – Επιτρέπονται ή όχι;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις