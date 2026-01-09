Μπορεί οι σαρδέλες να είναι μικρά ψαράκια, αλλά έχουν μεγάλη θρεπτική αξία, τόσο για εμάς, όσο και για τον σκύλο ή τη γάτα μας. Είναι νόστιμη, ιδανική για τη διατήρηση της υγείας των οστών, αλλά και για την προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος. Και τα οφέλη της δεν είναι μόνον αυτά.

Οι σαρδέλες είναι μια πολύ καλή πηγή ωμέγα 3 λιπαρών οξέων, ασβεστίου, βιταμίνης D και βιταμίνης Α

«Οι «ταπεινές» σαρδέλες, σύμφωνα με τη σύμβουλο διατροφής σκύλου και γάτας, Ελένη Παλαιολογοπούλου, αποτελούν μια πολύ γευστική και διατροφικά σημαντική πηγή θρεπτικών συστατικών για τον σκύλο και τη γάτα μας.

Αυτά τα μικρά, λιπαρά ψαράκια είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, κι έχουν υψηλή ποσότητα σε σίδηρο και ασβέστιο – εφόσον δοθούν με τα κόκκαλα.

Επιπλέον, είναι μια καλή πηγή βιταμίνης D και βιταμίνης Β12. Σημαντικές για την απορρόφηση του μαγνησίου, του ασβεστίου, αλλά και του ψευδάργυρου, του καλίου και του σεληνίου, που έχουν αντιοξειδωτική δράση στον οργανισμό.

Σύμφωνα με την κα Παλαιολογοπούλου, οι σαρδέλες είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης. Είναι σημαντική για την ομαλή λειτουργία του σώματος, αφού είναι το δομικό συστατικό -μεταξύ άλλων- για τους μυς, τις αρθρώσεις, το δέρμα και το τρίχωμα.

Βοηθούν κατά του καρκίνου και τα επιληπτικά ζώα

Η κα Παλαιολογοπούλου ενημερώνει ότι, έρευνες έχουν δείξει ότι τα ωμέγα 3, που περιέχονται στις σαρδέλες, μπορεί να εμποδίσουν τη δημιουργία καρκινικών όγκων. Ή τους όγκους να κάνουν μετάσταση.

«Αυτό γίνεται με την πρόκληση μιας διαδικασίας που λέγεται απόπτωση. Επίσης, η βιταμίνη D, που περιέχουν οι σαρδέλες, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην προστασία κατά συγκεκριμένων τύπων καρκίνου.

Ακόμα, οι σαρδέλες, λόγω των ωμέγα 3 που περιέχουν, αποτελούν μια αντιφλεγμονώδη τροφή, η οποία μπορεί να βοηθήσει επιληπτικά ζώα. Επιδρά στους μεσολαβητές πρόκλησης επιληπτικών κρίσεων, βοηθώντας έτσι στην καταστολή των επεισοδίων», αναφέρει η κα Παλαιολογοπούλου.

Υποστηρίζουν την καλή νοητική λειτουργία

Τα DHA και EPA που βρίσκουμε στις σαρδέλες, σύμφωνα με τη σύμβουλο, βοηθούν στην καλή υγεία των νοητικών λειτουργιών, όπως η μνήμη.

Συγκεκριμένα, είναι σημαντικά για τα μικρά γατάκια και τα κουτάβια, για τη σωστή ανάπτυξη του εγκεφάλου.

Σύμφωνα με δύο έρευνες, σκυλιά Beagle τα οποία τράφηκαν από τη βρεφική τους ηλικία και μέχρι ενός έτους με ενισχυμένη σε DHA ωμέγα 3 διατροφή, παρουσίασαν στατιστικά καλύτερα αποτελέσματα σε διάφορες εκπαιδευτικές μαθήσεις, οπτικές και ψυχοκινητικές επιδόσεις.

Εξίσου σημαντικά είναι και για τα μεγαλύτερα σε ηλικία ζωάκια. Μεγαλώνοντας, όπως γνωρίζουμε, χάνονται κάποιες νοητικές λειτουργίες. Συνεπώς, προσφέρουμε συστατικά, μέσω της διατροφής, τα οποία θα καθυστερήσουν την απώλεια αυτών των λειτουργιών.

Ασπίδα προστασία της καρδιάς

«Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα DHA και EPA, που περιέχουν οι σαρδέλες, προστατεύουν την καρδιά, καθώς είναι καλά λιπαρά. Δηλαδή αυξάνουν την καλή χοληστερίνη (HDL) και μειώνουν την κακή χοληστερίνη (LDL)», εξηγεί η κα Παλαιολογοπούλου.

Υποστηρίζουν τις αρθρώσεις και τα κόκκαλα

Η βιταμίνη D και το ασβέστιο, όπως λέει η κα Παλαιολογοπούλου, προσφέρουν σημαντικά οφέλη στο μυοσκελετικό σύστημα της γάτας και του σκύλου μας. Και είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του σώματος.

Τα βαρέα μέταλλα

«Αυτό που μας απασχολεί, τόσο για τη δική μας διατροφή, όσο και για του σκύλου ή της γάτας μας, είναι να περιορίσουμε, όσο γίνεται, τις τοξίνες. Όπως και τα βαρέα μέταλλα που απορροφά ο οργανισμός μας.

Το βασικό με τις σαρδέλες είναι ότι πρόκειται για ψάρι με μικρή διάρκεια ζωής. Δηλαδή δεν θα μείνει για αρκετό διάστημα στο νερό, ώστε να συγκεντρώσει αρκετές τοξίνες του νερού. Επίσης, τρέφεται με φυτοπλαγκτόν, κι όχι με άλλα ψάρια», αναφέρει η κα Παλαιολογοπούλου.

Άρα, δεν έχει συγκέντρωση βαρέων μετάλλων, όπως είναι ο υδράργυρος που συναντάμε σε άλλα ψάρια – για παράδειγμα, στον τόνο.

Τι πρέπει να προσέξετε

Σύμφωνα με την κα Παλαιολογοπούλου, αν επιθυμείτε να δώσετε σαρδέλα στα φιλαράκια σας, θα πρέπει να προτιμήσετε φρέσκια. Μπορείτε να τούς την προσφέρετε είτε ωμή -αφού θα έχει μπει στην κατάψυξη και θα έχει καθαριστεί καλά από τα εντόσθια-, είτε μαγειρεμένη.

«Εάν επιλέξετε σαρδέλα σε κονσέρβα, θα πρέπει να τη στραγγίξετε καλά από το λάδι. Συνήθως, είναι μέσα σε ηλιέλαιο. Που σημαίνει ότι θα περιέχει περισσότερα ωμέγα 6. Τα ωμέγα 6 είναι ακριβώς το αντίθετο των ωμέγα 3, δηλαδή αυξάνουν τη φλεγμονή στο σώμα», διευκρινίζει η κα Παλαιολογοπούλου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι αν δοθεί σε ζωάκια που έχουν πρόβλημα με το παραπάνω νάτριο, θέλει προσοχή. Η κονσέρβα έχει επιπλέον νάτριο εξαιτίας του τρόπου συντήρησης του ψαριού.

Προσοχή στη θειαμινάση

«Το ζήτημα της θειαμινάσης είναι ένα άλλο στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε προσοχή.

Επειδή η σαρδέλα είναι ένα είδος ψαριού που περιέχει θειαμινάση, όταν δίνεται ωμή, προσέχουμε την ποσότητα και τη συχνότητα. Η θειαμινάση είναι ένα ένζυμο που καταστρέφει τη βιταμίνη Β1 (θειαμίνη).

Η βιταμίνη Β1 (θειαμίνη) είναι σημαντική για την παραγωγή ενέργειας, για το νευρικό, αγγειακό και πεπτικό σύστημα.

Αν προσφέρετε, λοιπόν, αρκετό ωμό ψάρι –αναφέρουμε το ωμό, γιατί με το μαγείρεμα η θειαμινάση καταστρέφεται-, τότε θα πρέπει να ισορροπήσουμε τη διατροφή με θειαμίνη Β1. Έτσι θα αποφύγουμε την έλλειψή της, που μπορεί να οδηγήσει σε νευρολογικά, καρδιακά και άλλα προβλήματα», εξηγεί η κα Παλαιολογοπούλου.

Διευκρινίζει ότι αν δώσετε μικρή ποσότητα ωμού ψαριού και με μέτρο, τότε δεν θα αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα. Όπως, άλλωστε, με όλα τα συστατικά, γιατί η εναλλαγή στη διατροφή εμπλουτίζει τον οργανισμό με ό,τι χρειάζεται.

Πώς θα μαγειρέψετε τις σαρδέλες για τον σκύλο ή τη γάτα σας

Τέλος, η κα Παλαιολογοπούλου προτείνει έναν εύκολο τρόπο μαγειρέματος της σαρδέλας.

«Ο πιο απλός και εύκολος τρόπος να φτιάξετε σαρδέλα μαγειρεμένη είναι, αφού την καθαρίσετε, να τη βάλετε στον φούρνο με χαρτί λαδόκολλας. Την αφήσετε να ψηθεί μέχρι να ροδίσει.

Η οσμή της σαρδέλας μπορεί να βοηθήσει ζωάκια που έχουν πρόβλημα διατροφής, καθώς μπορείτε να ενισχύσετε τη γεύση και τη μυρωδιά της τροφής».

● Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στο Dog’s Naturally University και στο CIVT (College of Iintegrative Veterinary Therapies) και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλου και γάτας. Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή. Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

