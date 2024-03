Το τελευταίο διάστημα έχει αναζωπυρωθεί η συζήτηση για τα πολύτιμα οφέλη που προσφέρει το σπανάκι στον σκύλο μας. Και, όπως φαίνεται, όχι άδικα, καθώς τα συστατικά του ενισχύουν το ανοσοποιητικό του.

«Η ολιστική διακεκριμένη κτηνίατρος Dr. Karen Becker μαζί με τον Rodney Habib στο πρόσφατο βιβλίο τους «Τhe forever dog» ενημερώνουν πως το σπανάκι, εκτός από πολλές βιταμίνες και μέταλλα, είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Αντιοξειδωτικά, που συνδέονται με την προστασία κατά των φλεγμονών και των ασθενειών. Ένα από αυτά είναι η καμφερόλη (kaempferol), ένα φλαβονοειδές (υποκατηγορία των πολυφαινόλων, συστατικών που βρίσκονται στα φυτά ως τμήμα των αμυντικών μηχανισμών τους). Η καμφερόλη, με βάση πρόσφατες έρευνες, μειώνει τον κίνδυνο για καρκίνο. Επίσης, καθυστερεί την ανάπτυξη και την εξάπλωση του», σημειώνει η σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Ελένη Παλαιολογοπούλου.

Το σπανάκι περιέχει κουερσετίνη, η οποία έχει συνδεθεί με την προστασία της εγκεφαλικής μνήμης, καθώς και των καρδιακών παθήσεων και του διαβήτη τύπου 2.

Επίσης, το σπανάκι «περιέχει κουερσετίνη (quercetin), η οποία έχει συνδεθεί με την προστασία της εγκεφαλικής μνήμης, καθώς και των καρδιακών παθήσεων και του διαβήτη τύπου 2. Όπως συμπληρώνει η Dr Karen Becker, αυτό που δεν είναι τόσο γνωστό, είναι ότι το σπανάκι περιέχει δύο επιπλέον συστατικά: τα γλυκογλυκερολιπίδια SQDG και MGDG. Τα συστατικά αυτά είναι γνωστά για την αντικαρκινική τους δράση. Μάλιστα, περιέχει την δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα σε αυτά, σε σχέση με τα άλλα λαχανικά».

Οι σημαντικές ιδιότητες του, όμως, σύμφωνα πάντα με την ειδικό, δεν σταματούν εδώ. Το σπανάκι ως πράσινο φυλλώδες είναι πλούσιο σε φολικό οξύ, το οποίο βοηθά στην παραγωγή του DNA. Kυτταρικοί ερευνητές, όπως η Dr Rhonda Patrick, PhD, δηλώνει πως μια έλλειψη σε φολικό οξύ προκαλεί βλάβη στο DNA μας. Και αυτό συμβάλλει σημαντικά στη γήρανση του οργανισμού.

«Άλλα οφέλη για τον σκύλο μας είναι ότι περιέχει λουτείνη και ζεαξανθίνη. Ανήκουν στην οικογένεια των καροτενοειδών και συμβάλλουν στην υγεία των ματιών. Συγκεκριμένα, στην πρόληψη της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Παράλληλα, περιορίζουν άλλες επιβλαβείς επιδράσεις στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Επιπλέον, είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, οπότε καθαρίζει τον πεπτικό σωλήνα και συμβάλλει στις ομαλές κενώσεις του σκύλου μας».

Στη λίστα με τα θετικά πρέπει να προστεθεί πως βοηθά πολύ και στην ενυδάτωση του οργανισμού, γιατί είναι πολύ πλούσιο σε νερό.

Τι να προσέχουμε;

Σύμφωνα με την κα Παλαιολογοπούλου, το σπανάκι μπορεί να έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες στον σκύλο, όπως στομαχικές διαταραχές. Συγκεκριμένα, σημειώνει τα εξής:

• Επειδή περιέχει μεγάλη ποσότητα σε οξαλικό οξύ, το οποίο επηρεάζει την απορρόφηση του ασβεστίου και μαγνησίου από τον οργανισμό, μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία ηλεκτρολυτών. Όπως, επίσης, σε προβλήματα στα νεφρά. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, βέβαια, θα πρέπει να δοθούν πολύ μεγάλες ποσότητες και σε μεγάλη συχνότητα. Επίσης, να υπάρχει ήδη πρόβλημα στα νεφρά του σκύλου μας.

• Μπορεί σε έναν σκύλο με στομαχική ευαισθησία να προκαλέσει κάποια διαταραχή στο πεπτικό του, ιδίως αν δοθεί ωμό και σε κομμάτια. Συνεπώς, αν παρατηρήσετε κάποια ενόχληση, καλύτερα να το αποκλείσετε από το διαιτολόγιο του σκύλου. Εναλλακτικά μπορείτε να περιορίσετε την ποσότητα, να το πολτοποιήσετε, ή να το βράσετε στον ατμό.

• Το σπανάκι περιέχει βρογχογόνα, τα οποία μπορεί να μειώσουν τη λειτουργία του θυρεοειδούς, αναστέλλοντας την ικανότητα του σώματος να χρησιμοποιήσει ιώδιο. Όμως, η κτηνίατρος Dr. Jean Dodds, DVM, διευκρινίζει πως τα οφέλη υπερέχουν και, συνεπακόλουθα, αξίζει να το δώσετε στον σκύλο σας. Μάλιστα, προτείνει να βράσουμε λίγο το σπανάκι στον ατμό, καθώς έτσι μειώνεται κατά πολύ η δράση των βρογχογόνων.

Χρήσιμα tips για σπανάκι στα …μέτρα του σκύλου

1. Οι ερευνητές τονίζουν πως ο καλύτερος τρόπος για να λάβει ο σκύλος σας τα οφέλη όπως τη λουτείνη και το φολικό οξύ, είναι να καταναλώσει ωμό και πολτοποιημένο το σπανάκι. Πώς; Θα βάλετε σε ένα μπλέντερ ωμό σπανάκι καλά πλυμένο με λίγο νερό, θα το πολτοποιήσετε, και αυτό μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε παγάκι στην κατάψυξη και να το προσθέτετε στην τροφή του σκύλου σας.

2. Διαφορετικά, μπορείτε να το κόψετε σε κομματάκια και να το βράσετε στον ατμό, κάτι που, όπως αναφέραμε, θα μειώσει τα βρογχογόνα, αλλά και τη δράση του οξαλικού οξέως. Οπότε, θα περιορίσει τα μειονεκτήματα του.

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα παραπάνω, «λέμε σίγουρα ναι στο σπανάκι, καθώς είναι μια υπερτροφή για τον σκύλο μας. Όμως, του δίνουμε μικρές ποσότητες και ανά διαστήματα. Έτσι τον βοηθάμε στη διατήρηση της υγείας του, αλλά και στη μακροζωία του, προστατεύοντας τον από ασθένειες», καταλήγει η κ. Παλαιολογοπούλου.

* Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στο Dog’s Naturally University και στο CIVT (College of Iintegrative Veterinary Therapies) και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλου και γάτας. Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή. Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

