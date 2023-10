Ετοιμάστε στον σκύλο σας κοτόπουλο με κεχρί. Του κάνει καλό

Ετοιμάστε στον σκύλο σας κίμα κοτόπουλου με κεχρί και προσθέστε και βιταμίνες.

Ξέρετε γιατί;

Η σύμβουλος διατροφής σκύλου και γάτας, Ελένη Παλαιολογοπούλου, προτείνει την συνταγή και εξηγεί τους λόγους. Παράλληλα, αναφέρει τη θρεπτική αξία και τα οφέλη του κάθε συστατικού.

«Μπορεί να δίνουμε στον σκύλο μας ωμή ή μαγειρεμένη τροφή, αλλά μπορεί να χρειάζεται και κάποια επιπλέον θρεπτικά συστατικά ή συμπληρώματα διατροφής. Κι αυτό γιατί, μπορεί να μην λαμβάνει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για το δέρμα, το τρίχωμα ή την όραση του.

Ας δούμε λοιπόν, μια συνταγή με κεχρί και κοτόπουλο. Δύο συστατικά που αλληλοσυμπληρώνονται: το κοτόπουλο είναι χαμηλότερο σε σίδηρο από ότι τα κόκκινα κρέατα, αλλά το κεχρί είναι πλούσιο σε σίδηρο. Επιλέξτε βιολογικό κεχρί με την ένδειξη χωρίς γλουτένη.

Το κεχρί είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, αλλά και σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β

Συνταγή με κοτόπουλο και κεχρί

Μαγειρεύουμε τέσσερις κούπες άπαχου κιμά κοτόπουλου.

Βράζουμε τρεις κούπες κεχρί. Το κεχρί είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, αλλά και σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Περιέχει νιασίνη, πυριδοξίνη και φολικό οξύ. Επίσης, περιέχει σε μεγάλη ποσότητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως είναι το ασβέστιο, ο σίδηρος, το κάλιο, το μαγνήσιο και ο ψευδάργυρος.

Βράζουμε ένα μεγάλο βιολογικό αυγό. Το τσόφλι του αυγού περιέχει ασβέστιο, το οποίο χρειάζεται ο οργανισμός του σκύλου μας. Ο κρόκος περιέχει βιταμίνη D3, η οποία είναι απαραίτητη για την απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου από τον οργανισμό. Επίσης, ο κρόκος βοηθάει στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού. Η βιταμίνη D3 εμπλέκεται στην ρύθμιση χιλιάδων γονιδίων.

Αποτρέπει τις φλεγμονώδεις νόσους, που μακροπρόθεσμα θα βλάψουν την υγεία του σκύλου μας. Επιλέγουμε βιολογικό αυγό από κότες που τρέφονται στην φύση ελεύθερες καθώς τα επίπεδα σε βιταμίνη D3 είναι αρκετά υψηλότερα. Ένα αυγό κότας εκτροφής μπορεί να περιέχει 37 iu βιταμίνης D3 ενώ ένα αυγό κότας ελευθέρας βοσκής ή βιολογικό μπορεί να περιέχει 42% περισσότερη βιταμίνη D3.

Θα χρειαστούμε επίσης:

● Δύο κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο. Η λιπαρή του ουσία βοηθάει στην απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών, όπως είναι η βιταμίνη D3.

● Δύο κάψουλες ωμέγα 3 λιπαρά οξέα από ιχθυέλαιο. Δεν περιέχουν βιταμίνες Α και D, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να τις υπερβούμε, οι οποίες είναι τοξικές για το συκώτι του σκύλου μας. Μία κάψουλα περιέχει 180 EPA και 120 DHA. Επειδή το ηλιέλαιο, είναι πλούσιο σε ωμέγα 6 λιπαρά οξέα το εξισορροπούμε με ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Σημαντικό η κάψουλα να περιέχει βιταμίνη Ε που έχει αντιοξειδωτική δράση.

● Μία κούπα τριμμένα ωμά λαχανικά (1 καρότο, 1 κόκκινη στρογγυλή πιπεριά). Το καρότο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, όπως η λουτεϊνη και η βήτα καροτίνη, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία των ματιών. Η βήτα καροτίνη είναι η προβιταμίνη Α. Στο σώμα του σκύλου μας μετατρέπεται σε βιταμίνη Α και του προσφέρει υγιές δέρμα και τρίχωμα, τον προστατεύει από τον ήλιο και από μολύνσεις. Επίσης, βοηθάει την υγεία του αναπαραγωγικού του συστήματος.

● Μία κάψουλα βιταμίνης Ε των 100 iu. Είναι αντιοξειδωτική, προστατεύει τις κυτταρικές μεμβράνες, εμπλέκεται στον μεταβολισμό του λίπους και διατηρεί υγιές το ανοσοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, βοηθά το δέρμα, το τρίχωμα και τους μύες του σκύλου μας.

Σε μια κατσαρόλα ανακατεύουμε τα μαγειρεμένα με τα ωμά συστατικά. Στο τέλος και αφού τα υλικά έχουν θερμοκρασία δωματίου, προσθέτουμε τις κάψουλες, έτσι ώστε να μην αλλοιωθούν οι ιδιότητες τους.

Με γάντια μπορούμε να αναμείξουμε καλά τα συστατικά ώστε να ομογενοποιηθούν. Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε μπιφτεκάκια.

Μπορείτε να καλύψετε με μεμβράνη το μίγμα ή τα μπιφτεκάκια και να διατηρήσετε για τρεις ημέρες στο ψυγείο».

̽ Η κυρία Ελένη Παλαιολογοπούλου έχει ολοκληρώσει δύο courses στο Dog’s Naturally University και στο CIVT (College of Iintegrative Veterinary Therapies) και συνεχίζει τις σπουδές της στη διατροφή σκύλου και γάτας. Ως υποστηρικτής της φυσικής ανατροφής αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν τη φυσική διατροφή. Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο της και διαβάζει επιστημονικά βιβλία κλινικής διατροφής.

