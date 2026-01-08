Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό του 15χρονου που αυτοκτόνησε – «Ήταν θύμα bullying» λέει η μητέρα του

Σε σοκ βρίσκεται ακόμα η κοινωνία της Χαλκίδας για τον χαμό του 15χρονου μαθητή της Γ΄ Γυμνασίου, που το πρωί της Δευτέρας αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό από την Υψηλή Γέφυρα.

Όπως περιγράφει η μητέρα του αγοριού, στην εκπομπή του Live News, εκείνο το πρωί, τίποτα δεν προμήνυε τον χαμό και τις προθέσεις του 15χρονου.

«Λέει στον μπαμπά του ‘θα πάω για τα κάλαντα και μετά θα πάω μία βόλτα’ και μετά το παιδί δεν ήρθε καθόλου στο σπίτι».

Το bullying και τα ηλεκτρονικά παιχνίδι

Τι πραγματικά οδήγησε τον 15χρονο, να προχωρήσει στο απονενοημένο διάβημα; Επηρεάστηκε από διάφορα ηλεκτρονικά παιχνίδια στα οποία είχε εθιστεί; Ή ο λόγος ήταν η χειριστική και βίαιη συμπεριφορά των συνομήλικών του, μέρος της οποίας καταγράφηκε και σε βίντεο;

«Και στο σχόλιο και όταν έβγαινε έξω γινόταν αυτό το bullying. Τον έβριζαν, τον έλεγαν βρομιάρη, τον έλεγαν χοντρό. Το σχολείο τι κάνει; Τον χτύπαγαν και του έκαναν bullying. Μαμά δεν θέλω να πάω σχολείο μου λέει».

Οι σκηνές που διαδραματίζονται, όχι μακριά από το σχολικό περιβάλλον, σοκάρουν.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, φαίνεται το αγόρι, που φορά τη μπλε μπλούζα, να έχει πιαστεί στα χέρια με ένα συνομήλικό του κι έπειτα να πέφτει κάτω και να δέχεται καθηλωμένος κλωτσιές και από δεύτερο ανήλικο, ενώ οι υπόλοιποι βιντεοσκοπούν αμέτοχοι το περιστατικό.

Οι ευθύνες που φέρει το σχολείο

Ο θείος του 15χρονου είναι κατηγορηματικός. Η ευθύνη είναι του σχολείου, που θα έπρεπε να έχει δράσει νωρίτερα.

«Μας παίρνει τηλέφωνο η διευθύντρια από το σχολείο και μας λέει συλλυπητήρια. Το παιδί όταν δημιουργούσαν bullying, η διευθύντρια δεν έπρεπε να πάρει τηλέφωνο, να κάνει μια συγκέντρωση και να πει στους γονείς να μαζευτούν στο σχολείο. όλα από το σχολείο ξεκινούν. Όταν ένα παιδί κάθεται και κλαίει, δεν θέλει να πάει στο σχολείο, το βρίζουν. Ποιος φταίει;».

Μάλιστα, άνθρωπος από το οικογενειακό περιβάλλον υποστηρίζει μέσω του Live News ότι το αγόρι κακοποιούνταν λεκτικά και από τους ίδιους τους καθηγητές του.

«Άκουσα ότι οι καθηγητές δεν φέρονταν καλά στο παιδάκι αυτό. Οι καθηγητές του Γυμνασίου. Και αυτοί το απόπαιρναν. ‘’Δεν θα κάνεις τίποτα’’. Και οι ίδιοι το αποπαίρνανε, στο σχολείο μέσα. Οι ίδιοι οι καθηγητές κάτι. ‘’Δεν θα κάνεις τίποτα στη ζωή σου και τέτοια’’. Τελικά κατέληξε να πάει για τα κάλαντα το πρωί και να μην γυρίσει ποτέ».

Η οικογένεια αποχαιρέτισε σήμερα τον 15χρονο, στον Ιερό Ναό Χαλκίδας, ζητώντας, όσοι παρευρεθούν να φορούν λευκά ρούχα και να κρατούν από ένα λευκό μπαλόνι.